經濟日報社論／正確看待台灣半導體產業重要性

近期國外出現許多媒體論述甚至是出版品，探討台灣半導體產業的重要性，包括我國晶圓代工產業在先進製程上的領先優勢，帶來各國媒體正反兩面的觀點。近期Chris Miller所發表之《晶片戰爭：全球最關鍵技術的爭奪戰》即表示，全世界幾乎高達90%的最先進製程晶片都在台灣生產，美國低估台灣可能出現災難性後果。

此類言論也帶來關於國際半導體供應鏈上「去台化」或「弱台化」的論調，擔任我國APEC代表的張忠謀日前在返國記者會上，對此國際媒體的論調下了一句註解：「很多人嫉妒台灣有那麼好的晶片生產，嫉妒跟羨慕的人非常多。」

國內各界一方面擔憂各國針對台灣半導體供應鏈可能提出針對性作為，另一方面也擔憂因台積電等業者，若被迫增加至其他國家設廠生產先進製程，將使台灣在全球供應鏈的重要性減低，降低「護國神山」對台灣的保護效果，減低各國共同保護台灣的意願。

很遺憾，無論是外國媒體或是台灣輿論，多從錯誤的角度解讀台灣半導體產業的領先與重要性。首先，對於多數先進製程集中由台灣業者提供一事，此為產業競爭的自然結果，非台灣政府或任一國家刻意為之。

在半導體的發展歷史中，製程技術的領先者向來是美國的Intel、IBM等業者，但在進入14/16奈米至10奈米之後，台積電的技術不但趕上Intel，甚至開始領先。從美國的角度，應當檢討的是為什麼Intel在技術上會從領先到落後。但詭異的是，美國官員與媒體，卻怪責其他國家競爭對手的領先，甚至以國家安全為由，將台積電等業者掌握先進製程市場視為風險。

歐美媒體的論述還有另一前提，即台海不穩定。但台海不穩定的成因為何？各國要不就是避而不談，要不就全推給中國的威脅。但一個巴掌拍不響，若非美中對抗激化，中國對台灣軍事威脅會加速至此嗎？

本次台灣地方選舉，已可見台灣民眾對執政黨的反感，執政黨主張的抗中保台論述，也難挽頹勢。可見台灣民眾多不願看見兩岸對立加劇，更不願兩岸因此走上戰爭之路。

美國一方面發動與中國的對抗，一方面又高言台海不安全，需要分散先進半導體的生產至美國，用政治力量來解決產業和經濟問題。美國官方、媒體相繼發表台灣半導體風險論，此為倒果為因的錯謬，更錯誤理解台灣半導體產業的重要性。

然而台灣政府與媒體卻缺乏提出正確論述的能力，僅從台灣半導體聚落無法被複製、各國應共同保護台灣免受中國侵犯等角度，希望減少來自國際的壓力。部分媒體悲觀地預測，一旦台積電前往美國生產最先進製程，歐美等國就不會協防台灣。

相關論述皆落入「矽盾」理論的陷阱─因為台灣半導體很重要，可藉此保護台灣的安全。此類論述可以載舟，亦可覆舟，論點使台灣陷入「挾半導體以令諸國」的嫌疑，各國反應未必是加強協防台灣，反而是設法減少對台灣半導體的依賴。

台灣半導體的重要性不應該被解讀於保護台灣的安全之上，而是為台灣長期發展的核心產業，對全球科技發展至關重要。今天的科技產品中無一不是台灣半導體產業技術發展的貢獻，未來的科技產品一樣需要台灣半導體的技術支持。這跟在那裡生產半導體不具必然關係，無論在台灣還是在全球任何一個國家生產半導體，只要客戶有需要，生產與市場條件吻合，台灣業者都可考慮前往設廠，用合適的製程生產當地客戶需要的產品。

因此，台積電到美國生產最先進製程會減弱台灣半導體產業在全球的重要性嗎？當然不會，台積電更不會因為到美國設廠就變成「美積電」，反而會因與當地客戶的緊密合作，使客戶更加依賴台積電的技術，提升台灣在全球科技發展的關鍵地位。

那台海安全怎麼辦？國家安全不該靠半導體產業來保護，我們可倚靠的是政府與民眾的智慧，正如台灣民眾在本次選舉所做出的選擇。