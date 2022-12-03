經濟日報社論／2024之前 台海形勢進入穩定期

中國大陸日前派出一個高級代表團訪美，團員之一的大陸學者吳心伯受訪指出，美方交流意願非常強烈。他認為，從現在到2024年美國大選前是雙方的「窗口期」。美國國務卿布林肯明年初也將訪問大陸，同樣值得注意的是，拜習會中，雙方同意恢復氣候、經貿等議題上的對話，拜習會一結束，美國氣候特使柯瑞就在COP27與中國氣候特使解振華會晤；美國財長葉倫接著在G20與中國商務部長王文濤會談；又過幾日，美、中防長於11月22日藉出席柬埔寨東協防長擴大會議中也見了面。

如何解讀這一陣子紛至沓來的諸多訊息，特別是在拜習會前，美、中雙方關係還處於自1979年兩國建交以來最為低盪的狀態，何以一場三個多小時的會談，突然就讓人有了雲開月明的感覺，一下子就從冷淡甚至是敵對轉變成了一片熱絡？

這就先得從美中博弈大形勢談起。近年來，美國面對中國強勢崛起對美國世紀霸權構成的挑戰，焦慮感日增，並且從歐巴馬執政以來，繼之以川普再繼之以拜登，對中國採取的遏制手段也日增一日，然而效果均不顯著，甚至有時還出現反效果。

握在美國手中、估計還能有效對付中國的籌碼，說到底，只剩下科技與台灣這張王牌了，所以美國最近打科技牌不遺餘力，一方面繼續強化對中國科技產業的制裁，建立以美國為核心的半導體聯盟，並對台積電和三星施加巨大壓力，將產能與人才自台、韓遷至美國。與此同時，也調動各種資源，為在關鍵時刻對中國大陸打出台灣牌做好部署，此即台海緊張形勢近年來持續升高的美方因素。

另一方面，中共20大後習近平展開第三個五年任期，各種跡象顯示，北京似有加速推動兩岸統一的傾向，美國國務卿最近一、兩個月四次發言指出「北京已不願接受現狀，決心以更快時間實現兩岸統一」，也無怪乎包括美國軍方一眾高級將領如參謀長聯席會議主席密利上將、印太司令部司令艾奎利諾等一再示警，2027年或之前，台海將出現軍事衝突，此即台海緊張形勢近年來持續升高的中方因素。換言之，美、中雙方各有各不同的動機，卻共同造成台海局勢之緊張。

這就回到11月中旬的拜習峰會了。明顯地，美方對峰會的積極態度甚於中方，反應出拜登總統對台海是否會爆發衝突的高度關切。峰會歷時三個半小時，據相關訊息指出，習近平在會前花了幾個小時反覆思考台灣問題，並一再修改文稿，希望能恰當地對美方表述北京是多麼地希望儘可能以和平方式解決台灣問題。據與會美國官員會後表示，習近平的表述很可能給了拜登及美方官員一種印象，就是拜登在峰會之後立即舉行記者會中說的：「我不認為習近平有任何立即入侵台灣的意圖。」明顯地，拜登似乎鬆了一口氣。但拜登所謂的「立即」到底是多長的時間概念呢，這當然是見仁見智，大陸學者吳心伯認為是2024美國大選前，當然不無道理，但也可以有另一角度的觀察或研判，那就是2024也是台灣總統的大選年。對北京而言，會盡最大努力爭取和平統一，應非虛言。但如何爭取及能否爭取，北京當局或還寄希望於2024年的台灣大選。

兩種不同的判斷角度，但結論十分接近：2024之前，既是台海形勢穩定也是美中關係穩定的「窗口期」。值得期待，卻也值得高度關注。