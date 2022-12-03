聯合報社論／要求清君側，也該想想「君」的問題

民進黨選舉大敗，黨內不少人要求「清君側」，清理蔡總統身邊的幕僚、網軍、黑道中常委等。然而，國政敗壞，問題究竟是「君」本人心態偏差，或者全是「君側」的人在作怪，必須釐清本末。觀察民進黨選後的態度，政府的亂象依然層出不窮，黨內爭權奪位蓄勢待發，蔡英文仍在那裡指揮大局，黨政體系看得出任何反省跡象嗎？

退輔會副主委李文忠最近砲打中央，直指執政黨「變驕傲了」，忘了從人民的角度出發。他說，黨內有「黑金中常委」，民進黨卻去攻擊在野黨黑金；此外，黨訴求「抗中保台」，又要草率改變兵役制度，都無法取信於民。李文忠原是大砲型政治人物，眼見「黨內防腐劑」逐漸腐化，因而甘冒大不韙劍指總統。

無獨有偶，民進黨立委何志偉、高嘉瑜、林淑芬等人也相繼開砲，分別把問題指向「黑道進入決策核心圈」、「網軍側翼橫行」、「網軍破壞民主制衡機制」，造成中間選民離心離德，及黨內的寒蟬效應等。諷刺的是，這些人勇於檢討敗因，反而遭到黨內人士各種惡言相向。其中，何志偉遭英系操盤手洪耀福斥為「敗類」，在蔡總統官邸的便當會更成為被圍剿的「戰犯」。高嘉瑜遭網軍討伐，指控她「背骨」；同黨議員李建昌還點名，她「應該離開民進黨」。

上述現象，綠營看似有了一點「大鳴大放」的跡象，但旋即被「黨同伐異」的氣氛蓋過，檢討之聲迅即打住；剩下的，就是各方等著權力再分配的可怕沉默。過去，民進黨派系內鬥本不可怕，那還是一股促使黨進化的力量。但自從蔡英文二○○八年出任民進黨主席後，歷經十四年的「馴化」，民進黨的「在野狼性」幾已變成「宮廷奴性」，凡事蔡英文說了算。由於總統有權力、英系會選舉，導致民進黨政治DNA徹底改變，價值觀被顛覆，黨內民主被閹割。在網軍側翼帶頭肆虐下，民進黨出現戰台大、打慈濟、卡疫苗、黑道治國等光怪陸離現象。「綠色執政，品質保證」已是遙遠的傳說，取而代之的是「綠能你不能」的雙標文化。

敗選一周以來，表面上蔡英文辭去了黨主席職務，但隨後的黨內棋局，都一步步在她掌心進行。諸如，指定「英系」的陳其邁代理主席，徵召吳怡農參與北市立委補選，指派輔選失敗的鄭文燦擔任「大選檢討小組」召集人，乃至下令不要就個別派系問題檢討，全出自她的旨意。在這種情況下，她儼然變身「太上黨主席」，只會愈發護航英系利益，民進黨還有多少內部檢討餘地？

正因「上掩下蓋」的氛圍如此，被慰留的蘇內閣近日來也就依然故我，照樣橫行霸道。例如，曾涉私菸案被起訴的綠委邱議瑩之弟邱彰信，近日照樣升官出任華航聯合管制處處長，罔顧社會爭議。再如，農委會主委陳吉仲誇下海口的「班班吃石斑」政策跳票，他只好政策急轉彎，改口推「班班好食材」。更扯的是，全國高中技藝競賽的中餐烹飪學科考試，竟因「拿錯檔案」，全數誤用去年考題。一個做錯事都不必負責的政府，要如何贏回民心？

近日網友寫了一首打油詩，揶揄蔡英文身邊四大護法：「天道承國，洪福齊天，錫耀天下，明文規定」，可謂諷刺之至。儘管民進黨內不乏檢討聲音，但在「鞏固領導中心」的思維下，所謂「清君側」恐怕只能做做樣子，忠言依然逆耳，諫士則難逃被征伐，甚至開除黨籍。試想，如果蔡英文本人毫無反省、也不必檢討，民進黨豈可能有蛻變之路？