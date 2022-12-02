快訊

世足賽／日本、西班牙晉16強 德國、哥斯大黎加出局

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／可談國名的年代

聯合報／ 黑白集
主政中國13年的中共第三代領導人江澤民病逝。 (中新社)
主政中國13年的中共第三代領導人江澤民病逝。 (中新社)

一個時代，常隨一個人的死亡而終結。江澤民辭世，象徵著他曾戮力搭造的兩岸和平互動框架，已走入歷史。兩岸關係最美好的年頭，外人多以為是馬英九主政的八年，但那是瓜熟後才落下的蒂；為兩岸從零開始闢出一片田的，在對岸正是江澤民。

被概括為「九二共識」的兩岸談判基礎，是營建兩岸關係這座大廈的房角石。共識隱含著對中華民國存在的默認，而敢冒內部大不韙替它拍板的，就是江澤民。

江澤民先派密使試探兩岸互動可能，再藉九二共識促成兩次辜汪會晤。他還讓汪道涵不斷擴大「一個中國」解釋空間，譬如一個中國是「現在進行式」，或「兩岸共同締造統一」的中國。他自己則承諾，「中國人不打中國人」，也宣示統一後的國名與旗歌都可談。

但他畢竟犯了大錯，兩次飛彈試射嚴重斲傷了兩岸情感，所疏離的人心更難估量。然回顧兩岸冷戰後開始接觸迄今的歷史，最勇於探索兩岸定位與格局的中共領導人，仍非他莫屬。

使這一大膽探索的路徑戛然而止的，正是此刻內外交煎的蔡英文。她發明的「兩國論」，終結了前一年剛萌芽的政治對話，兩岸脆弱的互信被一次摧毀；隨著她取得中樞權力，戰爭變成逃不開的噩夢。可談國名的和平時代，已隨江的辭世而去，剩下的只有蔡英文烹製的代理人戰爭！

江澤民 蔡英文 戰爭

延伸閱讀

江澤民「水晶玻璃棺」移靈北京 清晰可見戴粗框眼鏡、披五星旗

江澤民遺體運抵北京！靈柩上蓋透明可見 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體已於1日下午運抵北京 習近平親赴機場迎靈

江澤民任內穩定美中關係 西方評論「被低估的領導人」

相關新聞

聯合報社論／現在，台灣可以自豪地叫世界看過來

選前，蔡總統催票說，這次選舉會決定我們要向世界傳遞什麼樣的訊息。她說，民進黨若選不好，國際可能覺得台灣人是不是改變主意了...

聯合報黑白集／可談國名的年代

一個時代，常隨一個人的死亡而終結。江澤民辭世，象徵著他曾戮力搭造的兩岸和平互動框架，已走入歷史。兩岸關係最美好的年頭，外...

經濟日報社論／從「中國加一」到「台灣加一」

幾年前，台灣在中國大陸投資的代工生產商，紛紛受到歐美品牌商的要求，除了在中國大陸生產之外，必須在其他國家建構另一個生產基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。