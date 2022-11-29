經濟日報社論／後疫情時代企業轉型思維

自2020年初起，全球引發大疫情，緊接著造成海空運貨堵塞、運費上漲，2022年初俄烏戰爭爆發，歐洲出現嚴重能源危機，美國接著不斷升息，全球經濟進入黑暗期。在這個動盪的時代，產業普遍風險增高、利潤下跌，甚至出現倒閉風潮。企業如何透過轉型度過難關，成為最受關注的議題。

歷史上有兩位知名學者，對於經濟衰退，提出過他們的見解：

以提出「創造性破壞（creative destruction）」聞名於世的奧地利經濟學家熊彼得認為：蕭條是經濟體系對於生產要素重新組合，所創造出來的正常吸收過程。

20世紀最偉大的管理學者彼得‧杜拉克則主張：創新與創業常來自於意料之外的事件。

這正是中國俗話所說的：危機即是轉機。

疫情爆發迄今已近三年，許多學者專家在這段期間，曾不斷嘗試預測這波經濟循環的型態，究竟是U型反轉，或是V型反轉，但以最近情勢看來，似乎更偏向於L型反轉，著實令人擔憂。

疫情期間陸續發生的經濟亂象，包括封城停航造成國際人貨低流通、影響國內外旅遊、旅館住宿業不支倒閉，全球缺工卻又大量失業、美中等大國倡導發展內循環，反經濟國際化聲量甚囂塵上。

疫苗大戰、病毒變異所造成的議題還包括：學名藥及原料藥生產與運送失調、燃油車及電動汽車關鍵零組件供應不足、半導體設計與製造需求衰退、跨境電商遭受抵制、虛擬貨幣兩極爭議等。

然而疫情也為企業帶來許多新的商業模式：分散風險的辦公室工作方式、靠近中心的供應鏈分工並異地備源、生產與服務廠商開始重視經濟體韌性、時間與空間認知轉變等。未來甚至可能出現所謂全球企業：從在家上班，轉變成聘僱全球人才在任何時間與地點工作。

其實在過去十年中，我們已經熟悉：共享經濟，如Foodpanda、Uber Eats等已然成形，創客（maker）經濟與客製化服務未來也有強大發展空間，氣候變遷與減碳因應之道由創能、節能、儲能等三維同時展開，網路金融由第三方支付、P2P，進化到全網銀，更多面向的避險組合思維，包括跨國投資、多元化資源價值配置。

關注未來世代，能掌握趨勢者，贏天下。前瞻投資不是夢，是勝券，更是保障。

投資市場常年來充斥著市場信息不對稱、口袋深度不對稱、知識不對稱等三項不平等。所以，投資者必須永遠不能停止學習，每天需要吸收新知。這是新的投資訣竅，也是新的生活態度。

關鍵技術將帶來龐大應用與無限商機：人工智慧技術（人臉辨識、深度學習、演繹推論），5G觸發物聯網的應用延伸無遠弗屆、數據科學與金融區塊鏈、工業4.0使用智慧機器人、人機協作、邊緣運算等新科技，新環保科技如塑膠替代材料、生物科技中的基因體學、幹細胞、抗癌藥，與農業科技等。

未來十年，我們將面對幾項重大趨勢：人口結構轉變（高齡化、少子化）、經濟全球化風潮消長、網路世界商業模式與分眾行銷、跨領域科技整合、重視環保與精敏製造、追求資源效能提升。產業發展將不再以經濟成長為唯一指標，尚須兼顧社會公益（失業率、貧富差距）與環境永續（節能減碳、生態保育）。

國際著名產業顧問公司顧能（Gartner group），每年均發布一個知名的技術炒作曲線（Hype cycle），這個曲線將創新周期分成五個階段：技術觸發、期望過高的高峰、幻滅的低谷、重新啟蒙的傾向、生產力的高原。對於台灣企業而言，最適合的定位是：第一階段與第二階段間的高炒作期、最後的生產力高原期。

雙城記作者狄更斯名言：這是最好的時代，也是最壞的時代。或許我們可以顛倒過來說：這是個最壞的時代，也是最好的時代。