經濟日報社論／新政局成形 執政者當自省

九合一選舉民進黨遭受重大挫敗，不但衝擊黨內權力分配，牽連內閣人事變動，也影響蔡總統任期最後兩年施政。

目前台灣經濟面臨衰退風險增加，出口已連續兩個月負成長，未來也不看好；台灣沒有停滯的本錢，必須推出立竿見影的政策；在內閣可能調整甚至全面改組下，如何做好有效銜接，至為關鍵。

此次部分民進黨執政縣市變天，其中一重要原因是選民希望藉由政黨更迭，檢視過去公共工程的問題。蔡政府上任後，由前瞻計畫開始挹注大量公共建設經費，卻頻頻發生預算翻倍式追加，但卻發生工程延宕，以及品質出現重大瑕疵情況。由新竹棒球場事件到桃園的羽球場天花板崩塌，都發生在執政黨「五星」首長縣市。究竟只是偶發事件，還是冰山一角，除了有待未來新任者查明外；蔡政府與其一再否認，不如對台灣所有公共工程進行全面檢驗。

國民黨雖然勝選，一舉奪回基隆、台北、桃園等重要縣市，但也不應自滿，因為南部縣市仍難以翻盤，非兩黨的中間選民不在少數，表示選民雖然對民進黨不滿，但也不願選擇支持國民黨。在2024總統大選政黨對決下，如何提出完整政策論述，爭取人民認同才是重點。

蔡總統任期還有兩年，回應「跛腳」總統的最積極做法，就是將未完成的政見兌現。蔡政府雖然一再自誇台灣人均GDP上看35,000美元，超過日、韓，但卻忽略匯率變動及分配因素。近年來國內薪資不但成長幅度有限，而且更加兩極化，所得分配也在惡化。特別許多年輕人仍停留在低薪層級，最近又受到通貨膨脹，失業率上升，以及房價高漲影響，生活更加困難，蔡政府需正視此問題。

蔡政府也必須落實各式「正義」，例如居住正義下的社會住宅進度大幅落後，年金改革只針對軍公教年改，勞保年改停滯不前。雖強調轉型正義，但行政機關欠中立，政府的手伸入媒體，言論自由並未落實，司法改革也未到位。

在經濟政策方面，「2025非核家園」口號震天，但以目前配套措施不足下，在2025年非核下，將面臨缺電危機。台灣已時有跳電、斷電，甚至停電事件，但政府卻一再保證不會缺電，邏輯完全不通。在選前又釋放出台積電將加碼投資台灣，外資也在台增資的利多消息；但只要電力問題不解決，對於產業發展將是一大瓶頸。

民進黨選前猛打「抗中保台」，顯然收效不大。台灣人民反對極權的意志並未改變，但對蔡政府無限上綱抗中保台，將競爭者抹紅抹黑的做法不滿。

在激情過後，蔡政府應回歸現實，一味抗中排中下是否真的對台灣有利。蔡總統上任六年來兩岸關係持續惡化，兩岸已成為全球地緣政治衝突的熱點；但是兩岸經貿仍維持密切關係，投資雖呈現弱化，但貿易聯結強化，中國大陸已是台灣最大進口來源及出口市場，而且比例都創新高。

蔡政府也提出新南向政策，以降低對大陸市場依賴，但新南向政策雖號稱涵蓋18國，但仍聚焦在傳統與台灣經貿往來密切國家；而且措施仍不脫離過去範疇，並無新意，迄今收效有限。另外與新南向國家關係也未見改善，有必要全盤檢討。

台灣在區域經濟整合進展也不如人意，目前無緣加入包括14國的印太經濟架構（IPEF），幾乎全部押寶在不具市場開放的台美21世紀貿易倡議。另外加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）仍遙遙無期，台灣也面臨因為邦交中斷，自由貿易協定（FTA）被終止的情形。區域整合進展不進反退，如何挽回頹勢也是一大挑戰。

蔡政府在短短兩年，要完成所有未實現承諾已不可能，但至少應務實面對，避免給下任者增加更多困擾。