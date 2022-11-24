經濟日報社論／從台積布局 看地緣政治風險

台積電曾幾何時，一度從「護國神山」變成人見人怕的將崩懸崖，這因為身處在美中競爭的地緣戰略風險之下，成了「匹夫無罪，懷璧其罪」。

對經濟的重要性而言，21世紀的半導體形同20世紀的石油，而整個石油輸出國組織（OPEC），也只有全球四成原油市占率，台積電一家公司，卻能吃下55%晶圓製造的市場大餅，先進製程占比更高達92%，美國政府認為，讓一個外國企業獨占這麼大的市場，又在國外生產，有太高的地緣政治風險。

美中對抗升高，台灣海峽戰爭風險增加，美國戰略上要達到兩個目標，其一是減少對台灣晶片的依賴；其二是切斷台灣對中國大陸的晶片供應。這兩個目標都對台積電不利，而台積電認定在台灣生產最有效率，這也與美國想法相悖。

在美國與台灣政府的強大壓力之下，台積電最後終於同意到美國亞利桑那州設廠，預計2024年竣工，同時啟動日本熊本的新廠計畫，並已要到德國去探勘新廠址。可是台積電創辦人張忠謀，卻是反對到海外設廠的，他認為台積電的晶圓代工，是他獨創的生產模式，其中需要很多配合的條件，包括周邊IC設計、封裝測試等業者，最重要的是台灣的人才素質；一旦分散到別的地方生產，必然增加生產成本。

台灣股市中，台積電是外資的寵兒，可是就是由於地緣政治風險，外資開始拋售，股價直直落， 10月7日美國發布十年來最重的對中國半導體禁令，台積電股價更多次跌破400元大關，與年初688元高峰相比，讓股民情何以堪。

然而從國際投資大腕的角度，台積電的地緣政治風險，已經降低，今年股價跌幅近四成，正是撿便宜的好時機；今年第3季，股神巴菲特旗下波克夏海瑟威投資公司，首度買台積電就一口氣購入6,010萬股ADR股票，總價超過41億美元（約新台幣1,258億元），台積電成為波克夏第十大投資標的，也讓波克夏持股比重近1.4%，成為台積電第五大股東。

同時跟進的，還有知名投資公司老虎全球管理（Tiger Global Management）、橋水基金（Bridgewater Associates）和美國億萬富翁索羅斯的投資基金，都紛紛增持台積電ADR，台北股市的台積電股價，幾天來也因此大漲10%。

如果國際投資人透露的訊息還不夠的話，張忠謀在21日領袖代表返國記者會中的談話，更顯示地緣政治的憂慮的確已經大大減少。張忠謀透露，台積電在台灣仍然保有最先進的製程，以及最大的產量，他現在已不再反對到美國設廠，自己將參加亞利桑那廠的上機典禮，還提到除了5奈米晶圓廠，台積電還將在美國增建第二廠，切入3奈米製程。

不過台積電在台灣的先進製程還是領先美國，最先進的12吋晶圓製造廠，仍在台灣，其後台灣還將往1.4奈米和1奈米推進，而且即使不論美國廠第一期月產能2萬片，未來配合3奈米完成推升至月產4萬到5萬片，都只占台積電整體先進製程產能的一小部分。

美國目前雖然以晶片法案，以及半導體禁令，要求盟國防堵中國半導體產業的興起，但是成功的機會並不大，不僅是因為中國大陸能夠發展得出來，更是因為美國很難防止其他國家繼續輸出半導體技術給大陸，目前荷蘭已經公開宣稱會有自己的政策，不會完全遵照美國禁令。台積電的南京16及28奈米廠，目前已經獲得美國商務部一年豁免許可，讓台積電與大陸客戶在這一年中，逐步調整適應，現在看起來衝擊有限。

美中衝突是台積電最大的地緣政治風險，目前分散各國生產，雖然增加成本，但仍然在可控範圍之內，現在風險還不能算是完全過去，但所幸已經逐步減少中，對台灣與台積電都是好事。