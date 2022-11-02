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聯合報黑白集／救國團淚望海霸王

聯合報／ 黑白集
救國團周日在凱道舉辦遊行活動，以「公義、自由、和平、救國」四大主要訴求，主辦單位預估現場超過五萬人參與。記者林伯東／攝影
救國團周日在凱道舉辦遊行活動，以「公義、自由、和平、救國」四大主要訴求，主辦單位預估現場超過五萬人參與。記者林伯東／攝影

救國團遭黨產會認定為國民黨「附隨組織」，要求資產充公，向社會認錯；救國團人員不服，冒雨上街抗議。救國不成被抄家，前朝正副總統馬英九、呂秀蓮雖立場有別，竟同台痛批東廠羅織入罪，官逼民反。這一幕，既諷刺又悲涼，凸顯蔡政府的轉型正義只是掌權者殺伐異己的工具。

黨產會指控，救國團成立時雖隸屬國防部，實為依恃黨國特權辦理青年活動，故所積累資產屬不當黨產。依黨產會邏輯，為何黨國軍頭假借名義圈地謀利，造就海霸王，卻能躲過蔡政府的正義檢驗？

台北市長候選人童文薰指稱，海霸王旗艦店用地，是取自國民黨威權不義之財。當年黨國大老藉「中央軍事同學會」名義起造會館，透過特權將北市二號公園預定地改為「軍事建築用地」，取得建照隔天即轉賣私人，蓋起招待美軍的飯店。軍頭的同學會，從未出現。

救國團取得國有地，用之於青年；而擁有海霸王那塊公地的家族，在歷任台北市長「照顧」下違章使用，接受威權庇蔭攢積致富。同是國民黨「不義特權」，黨產會狠抄救國團，卻不敢查海霸王，只因那是蔡總統家族起家厝。

救國團感嘆，數十年公益服務，卻淪落滅門命運。諷刺的是，海霸王在柯市府和內政部合作下，終於改為商業用地，洗白身世，都更後便又是隻金雞母。

黨產會 救國團 海霸王

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