聯合報社論／蘇式惡政：種樹百里卻變成禍害百里

七月以來，屏東恆春半島不分平假日均飽受塞車之苦，其禍首，正是日日趕工的「屏鵝公路纜線一四一公里暨種樹百里2.0」計畫。這項計畫預算高達四十八億元，除屏鵝公路沿線電桿地下化，其中六．八億元則用於沿路種樹，一手主導該計畫的正是行政院長蘇貞昌。種樹與纜線地下化是好事，卻演成天怒人怨，一切皆因蘇揆只求速效的施政風格，致施工變成大型災難現場。

「種樹百里」會引發洶湧民怨，癥結在蘇貞昌要求工程須在明年春節前完工，施工單位只好拚命趕工。開工時適逢暑假，當即演出「塞車百里」，施工的公路總局第三區工程處成眾矢之的，疏導交通的警方更疲於奔命。施工過後的路面以混凝土草率回填，出現高低落差及碎石散落，遂惡化成「爛路百里」，造成許多車輛爆胎受損，騎士摔傷。為了趕工，施工單位不斷變更車道走向，導致車禍不斷。

屏東縣長潘孟安原對此事低調處理，最近也公開表達不滿，民進黨屏東縣長候選人周春米更前往三工處要求改善。有民調顯示周春米原本領先的幅度大幅縮小，種樹百里爭議可能是一大關鍵。

植樹綠化與電桿地下化皆非壞事，甚至應積極推動，但執行手法卻充滿可議之處。其一，全台多數公路都有待進行纜線地下化，許多路段也有迫切的綠化需求；蘇揆卻優先選定綠化程度已很高的屏鵝公路，花費近五十億元執行纜線地下化跟種樹，是根據什麼評估？若是為了當成全台公路纜線地下化與景觀優化的示範，其他相關計畫又在哪裡？難道只因屏東是蘇揆故鄉？

其二，撇開預算排擠與施政選擇順序不談，就算要將屏鵝公路當成首條全面電線地下化與景觀優化的示範道路，也可透過有效的規畫解決塞車及爛路問題。如今，之所以民怨沖天，問題就在蘇貞昌凡事只求速成的近利風格，非要趕在選前製造政績效果，致原可拉長時間、分區分段施工的道路，變成全台最大同步施工區。

面對強大的民怨反彈，蘇揆回應立委質詢時卻說，種樹百里是因恆春半島颱風多、落山風強，才要將纜線地下化，最後才是種樹。但事實恰好相反，三工處的網站開宗明義說，蘇貞昌於民國八十年在屏東縣長任內完成屏鵝公路種樹百里，但因行道樹生長受電桿線影響甚巨，需辦理屏鵝公路桿線地下化及植栽改善。

亦即，纜線地下化占預算比率雖較高，其實只是種樹百里的配合方案。再看，這項計畫北起屏東市區，大半路段都與落山風無關，更證明落山風只是蘇揆卸責的藉口。更讓人訝異的是，平時作風鴨霸、動不動就霸凌官員的蘇揆，面對自己主導的決策，竟不敢坦然以對，只能躲在施工單位背後當縮頭烏龜。

綜觀蘇氏的施政風格，一是懷舊，往後看；二是求速效，馬上要看到成果，以凸顯「有政府、會做事」的魄力。這齣「種樹百里」演變成「禍害百里」的大戲，正凸顯眼界短淺與急功近利確實是他施政的兩大罩門；也難怪，當年蔡英文會評價蘇貞昌「缺乏想像力」。

近期台積電受到地緣政治的拉扯，重新勾起國人對打造台積電與竹科的重要推手——李國鼎、孫運璿等人的緬懷。起飛年代的台灣，要從輕工業轉型，卻面臨人才、技術、資金三缺的窘境，竹科及台積電的設置都展現了前人前瞻的眼光與無私的襟懷，至今讓國人感佩。但以蘇揆的短視近利，什麼功勞都要據為己有，什麼制度都敢蹂躪，竹科和護國神山不被出賣，都要偷笑了！