聯合報黑白集／台灣要當巨大軍火庫？

《紐約時報》報導，美國正加緊把台灣變成一個「巨大軍火庫」，成為「刺蝟之島」；一旦中共封鎖或侵略台灣，台灣能撐到美國等國決定介入。但其前提是，其他國家願意派兵。話說得這麼白了，怎不見蔡政府出來感恩戴德一下？

當然，也要讀懂字裡行間的意思。紐時說，美國不會賣大型軍武系統給台灣，但小型且機動性強的武器不會吝嗇，一定塞滿你倉庫。但人家可沒說美國保證會馳援，只說你得獨自撐過關鍵期，且其他左近國家願意派兵。言下之意，若沒有其他國家願意出兵，台灣就得自己浴血抗戰，遠方的美國老大哥也愛莫能助啦。

那些天天喊「抗中」的人，不妨閉起眼睛想像一下這個劇本，跟你期待的台獨理想國是否一樣？蔡政府的口號，都說美台是「民主同盟」、「價值同盟」，怎麼喊著喊著，台灣就變成美國「巨大軍火庫」，民主價值就變不見了？

更好笑的，是國安局長陳明通。他說，美國正從「戰略模糊」走向「戰略清晰」；言下之意，美國一定會協助防衛台灣的安全。問題是，台灣甘於扮演卒子角色，被美國當成「巨大軍火庫」來填裝彈藥砲火，自己連一點尋求和平的意志都沒有嗎？

這次的選舉，綠營把某些參選人比喻為烏克蘭總統「澤倫斯基」。民進黨真的很想把台灣變成烏克蘭嗎？