聯合報社論／政客誠實中：疾管署預算要用於經濟振興

立法院正在審查明年總預算。其中，衛福部疾管署編列八四五億元預算，是今年預算一八七億的四．五倍，引發外界質疑灌水浮編。疾管署兩度就此澄清，先是說因八千四百億的防疫特別預算年底將用罄，明年防疫經費回歸一般預算，所以較高；次日又補充說，與今年比，其實整體預算還減少了九十八億元。兩種說法都在混淆視聽，毫無說服力。

疾管署的說明難以令人信服，原因有三：第一，新冠疫情已漸趨流感化，國境正要解封，政府卻仍以尖峰疫情來編列預算，殊不合理。第二，蔡政府三年花掉八千四百億特別預算，但真正用於防疫及醫療者不到兩成，其餘都拿去紓困補貼施恩，絕不能再重蹈覆轍。第三，明年確實仍有防疫需要，其需求不難務實估計，但應以回歸常態為原則，不可再胡亂灌水。

疾管署的預算玄虛，其實還有更深一層的內幕，陳時中的談話便洩漏了天機。正在參選台北市長的陳時中被問到疾管署明年的預算，他直率地說，「政府願意投入大量經費協助經濟復甦是好事」，未來他若當選市長，一定會爭取這些經費，讓台北市經濟更快復甦。當韓劇《政客誠實中》正在熱映，陳時中也誠實說出了預算的底蘊：原來疾管署編了八百多億元預算，重點不在防疫，而是用來協助「經濟復甦」。

陳時中能說出這番疾管署官員都說不出來的重點，絕非他失言。事實上，這些預算可能是他從衛福部「落跑」去參選前即已編好，他才是這筆預算的創意發想人。也因此，他能把要爭取這些經費幫北市經濟快速復甦，說得如此流暢無礙。甚至可以說，編列這樣的防疫預算，其實是他為自己參選預留的一個「伏筆」和利多。

但是，這裡出現了一個更基本的問題：蔡政府如果要加速經濟復甦，只要迅速解封國境，讓民眾生活及早回歸正常即可；即使要運用特別措施來振興經濟或刺激景氣，相關預算也應編列在經濟部或經建會底下，為何蔡政府卻把它藏在衛福部疾管署的預算中，想悄悄用另一隻手送出去？

其中蹊蹺，說穿了，無非是蔡政府為了貪圖方便、規避監督，而假藉「防疫」之名，設計出一個政府撒幣施恩買票的巧門。當政府手中握有八千四百億防疫及紓困振興特別預算時，什麼三倍券、五倍券、農遊券、藝FUN券、紓困金、失業補助金等林林總總，行政院愛怎麼花就怎麼花，在野黨根本難以置喙。然而，這些舉債借來的銀子，都是要還的，說難聽就是債留子孫。今天蔡政府爽快地花，明天年輕世代就要扛更重的債務包袱，這個惡性循環是會世代傳遞的。陳時中用防疫預算藏私夾帶，蔡政府則任意揮霍，他們快活過後，最後要誰收拾？

檢視八千四百億特別預算，三年來實際用於防治的經費僅一千四百多億，占比不到一成八。其中，疫苗和防疫物資加總，也僅僅五百億元出頭。如今，全台三劑疫苗覆蓋率已達七成四，染疫人口六六七萬，防疫已來到「後疫情時代」。蔡政府卻仍意圖假防疫之名夾帶奇怪的紓困振興經費，這不僅是在破壞預算制度，簡直是把公帑當成選舉提款機了。最滑稽的是，疾管署的明年預算項目，還有一筆經費三．二億元的「防疫中心興建工程」。試想，在疫情嚴峻時，輿論不斷呼籲政府興建「類方艙」醫院，遭陳時中一口否決；現在疫情流感化了，政府反而要蓋防疫中心，這是在耍誰？

用疾管署預算來振興疫後經濟，只有鬼畫符的政府說得出口。