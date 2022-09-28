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聯合報黑白集／鏡裡藏妖知多少

聯合報／ 黑白集
TVBS若被移頻，一般認為跟「直接下架」差不多。圖為TVBS大樓外觀。圖／聯合報系資料照片
TVBS若被移頻，一般認為跟「直接下架」差不多。圖為TVBS大樓外觀。圖／聯合報系資料照片

系統業者向ＮＣＣ申請移頻ＴＶＢＳ新聞台，黃金頻位傳將換上鏡電視。近日吹哨者檢舉鏡電視審查內神通外鬼，但陳耀祥主委不捉內奸，努力為民進黨完成媒體綠化大業。

鏡電視申設爭議不斷，資金人力與鏡週刊流用以及涉掏空資本，最受評委質疑。吹哨者檢舉，前ＮＣＣ官員探知審查「考題」，指導鏡電視欺瞞作答；關鍵錄音更揭露，總統指示閣揆趕快處理，蘇貞昌就找陳耀祥施壓，總統親信洪耀福更嗆陳耀祥「不要拖，這是總統的旨意」！

府院都否認，鏡電視也聲明資料遭變造，散布將提告。詳情待釐清。但陳耀祥接受檢舉半年多，宣稱把內鬼名單丟給廉政署，內部展開行政調查，其實以拖待變，吹哨者日前再向在野黨檢舉，ＮＣＣ仍說「還在調查」。而鏡電視董事長一換再換，未獲官方許可，從申設到治理弊端重重，前案未清，還能申請上架有線電視，ＮＣＣ內神通外鬼名不虛傳。

大選政治髒彈滿天，綠媒參戰，鏡週刊堪稱翹楚。政界紛傳這是替鏡電視上架作血酬。政商勾結題材，本是狗仔始祖壹週刊強項，豈料，師承壹週刊的鏡週刊，竟被爆與鏡電視淪為金權政治的產物。

香港壹傳媒爭自由下獄，台灣鏡傳媒爭市場涉弊。新聞鏡本應照妖竟藏妖，中南海該學學蔡政府，對付第四權何必國安大刀。

鏡電視 選情評論 2022大選

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