聯合報社論／林智堅連爆兩論文抄襲，國安局長矛盾馳援

剛獲民進黨提名參選桃園市長的新竹市長林智堅，接連兩天，被爆出兩篇碩士論文涉嫌抄襲。兩起抄襲事件，一件是他二○○八年在中華大學的碩士論文，涉嫌抄襲該校兩名教授得標的一件竹科委辦案報告；另一件則是他二○一七年的台大國發所在職專班碩士論文，抄襲該所早他一年畢業的學生余正煌之碩論。林智堅一向形象光鮮，但連爆兩論文抄襲，有些章節甚至是完全連錯照抄，其誠信恐毀於一旦。

相隔十年，林智堅的兩次論文抄襲事件，前一次是在他擔任立委柯建銘助理的時代，後一次則是他出任新竹市長之後。兩次抄襲，情節都極為嚴重，雷同度高達五至八成；從任何學術論文審查的觀點看，這樣的論文都沒有過關的理由。林智堅在中華大學的論文抄襲，當時仍是籍籍無名之輩，倒也不難打混過去。但他當上新竹市長後，想用台大國發所碩士為自己鍍金，卻仍輕率用抄襲複製手法完成論文，未免太不愛惜羽毛。或者，他以為執政黨金童享有更多僥倖的空間？

面對抄襲指控，林智堅採取的是政治式的反擊。第一，揚言提告爆料者；第二，他出示中華大學教授的書面聲明及抄襲對象余正煌的論文「誌謝」，說明自己在兩案均有參與或提供協助；第三，由自己的台大指導教授陳明通代為發聲，說明是陳明通建議林智堅把民調資料借給余正煌使用，雖余正煌更早畢業，但林智堅較具「原創性」。

這些反擊，雖請出了兩所大學的教授發聲，但這些「人證」其實只是簡略的書面聲明，說服力極低，比較像是迫於人情而發。而鐵證如山的事實是，林智堅的兩篇論文完全禁不起逐章逐節的比較，通篇連段的抄襲，連錯字都照抄不誤，看不出他個人思考著墨的痕跡。這樣的論文能獲得碩士學位，除了學生行徑大膽荒誕，教授刻意放水更「功不可沒」。如此一來，將學術良知與教育本質置於何地？

更可議的是，陳明通的護短行徑，完全暴露了自己學術倫理的低落。第一，抄襲案是陳明通在台大國發所任教時發生的事，他卻利用自己國安局長的現職，由國安局發出澄清聲明，這是角色錯亂。第二，他為了袒護林智堅，卻暗指余正煌才是抄襲者，這豈非「毀人不倦」？試問，一個早一年畢業的人竟能去抄襲晚一年畢業者的論文，莫非坐了什麼時光機？第三，林智堅不過是提供了民調資料「素材」給余正煌，就有剽竊他人「成品」的資格嗎？第四，台大國發所那兩年出了兩名論文近似度八成的碩士，誰的資格應被取消？陳明通擔任兩人的口試委員及指導教授，竟沒察覺論文如出一轍，自己也難辭其咎吧！

林智堅的雙論文風波，是台灣社會的一面照妖鏡。這面鏡子，一則映照政治人物喜歡用學位「鍍金」的虛榮，二則反射出大學喜歡結交權貴的醜態，不惜以碩博士學位輕許交心。其後果，只是讓這類學位愈發貶值，學術倫理則日趨下流。

十年間，一個人連續兩次碰到論文抄襲風波的機率有多高？林智堅也許不是絕無僅有，但以其兩案論文抄襲程度之高與手法之肆無忌憚，這兩起事件同時爆發，恐怕很難說是冤枉，更不可能以「舊案」一語輕輕帶過。尤其，國安局長陳明通拿著前後矛盾的說詞為他說項馳援，更只會增添外界的懷疑。

正當林智堅人生最璀璨的時刻，這兩起論文抄襲風暴，迅即將他打回原形。政治人物的光鮮，原來要踩過那麼多人的背脊，才能墊高自己。