經濟日報社論／物價蠢蠢欲動 貨幣政策不能坐視

美國聯準會（Fed）公開市場委員會（FOMC）決定維持近乎零的隔夜拆款利率，金融市場反應卻不太領情，債券利率急漲，股價指數驟跌，美元指數則大幅跳升。無獨有偶，就在Fed剛結束其貨幣政策會議後，我國央行也在17日召開理監事會，決定繼續維持利率政策不動。兩國央行的貨幣決策均認為最近物價上漲屬於暫時性質，未來將逐步回歸正常。

聯準會制定貨幣政策總是嘗試在物價平穩與充分就業兩相矛盾的經濟目標間取得平衡。去年3月受到新冠肺炎疫情衝擊，聯準會採取近乎無限制的量化寬鬆政策以避免經濟衰退，結果造成M2貨幣供給年增率高達20%以上，直到最近才稍降至15%的水準。聯準會這種瘋狂撒錢的作法，讓發生疫情以來的貨幣存量增加28%，直接推升主要股價指數的飆漲。

我國貨幣寬鬆政策也不遑多讓。央行去年3月下旬調降重貼現率，造成今年2月M2年增率突破9%。至於受疫情誘發的「宅經濟」效應，創造出口暢旺成為台灣經濟成長動力。貿易順差、台商資金回台，加上熱錢流入，縱使有央行在匯市調節，新台幣漲幅仍近8%。如今雖然疫情造成國內消費衰退，央行仍樂觀估計今年經濟成長率可達5.08%。

面對疫情對經濟造成的傷害，美、台央行有志一同持續擴張，看淡寬鬆政策對物價的壓力。央行慣以量化寬鬆處理危機，而未慮及製造物價上漲的後果，隱約已將「通貨膨脹始終是一種貨幣現象」的貨幣學派名言拋諸腦後。取而代之的「現代貨幣理論」鼓吹印鈔融資政府支出，竟被媒體捧為寵兒。然而此一理論設想用租稅政策處理物價問題，卻有嚴重的政治與正義瑕疵，很可能放大經濟波動性而不可行。

觀諸FOMC聲明稿就知，聯準會認定物價上漲為暫時現象，是想在美國社會逐步開放之際，利用寬鬆政策加速經濟復甦與增加就業。新冠疫情讓美國損失超過2,200萬個就業機會，迄今還有超過三分之一未能補回，犧牲物價交換就業於是成為可容忍的代價。因此縱使消費者物價指數（CPI）近三月每月平均上漲近4%，3、4月個人消費支出指數也漲3%，10年期債券推估長期物價上漲率超過2.3%，以及央行官員也認為今年物價上漲達3%以上，卻仍刻意忽略物價已上漲的事實。

同樣的，我們央行看到國際油價走升造成5月消費者物價指數上漲2.48%，仍然樂觀認定「下半年，通膨率可望緩步回降」。在此必須提醒央行留意三點，一是4月物價指數上漲率就已達2.1%；二是除原油外，銅、鐵、天然氣及玉米價格今年漲幅都超過二成以上；三是新台幣大幅升值是緩和原物料成本上漲的主因，即便如此，今年前五月進口及躉售物價指數（WPI）仍然分別上漲5.26%及4.79%。上漲的物價不會消失，遲早會轉嫁到消費者身上。

這波疫情重創世界經濟，疫情趨緩也必然促成經濟強烈反彈，結果就提供物價上漲的空間。請別忽略貨幣學派名言後段，總體供給與貨幣增加的不協調才是造成物價上漲的主因。縱使世界經歷產銷轉型與貨幣傳遞機制改變，使得商品與服務價格相對穩定。但這個現象能否持續仍存有風險，特別是拜登政府大肆擴大財政支出對物價的影響，讓人擔憂。

央行淡化物價上漲壓力妨礙貨幣政策的前瞻性。貨幣政策若隨物價上漲才大幅調整，反而增加經濟衰退的機率。仗著美元是國際通貨，美國能採取以鄰為壑的寬鬆政策；新台幣則是國內通貨，央行政策特別要關注對物價的影響。疫情當下，央行維持寬鬆政策能被理解，但當聯準會面對物價上漲現實而開始調整政策時，央行動作稍有差池即恐招致負面後果，請央行務必慎重看待今年物價衝擊台灣經濟的可能性。