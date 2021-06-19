經濟日報社論／人民幣加速國際化的戰略思維

中國人民銀行金融研究所所長周誠君發表文章指出，「中國要承認，在人民幣國際化的條件下，中國管不了人民幣匯率。」換言之，人行最終必須放棄匯率目標，人民幣匯率最終將由全球所有市場的偏好、預期、交易來決定。

中國金融當局釋放出上述信息，一方面是為近期以來人民幣的持續快速升值提供背景說明；二來也許更重要的是正式宣布人民幣不再有匯率目標，不再掛鉤美元或以美元為核心的一籃子貨幣；人民幣匯率將完全遵循市場經濟，由全球依市場規律來決定。換言之，這也等於預示了人民幣國際化將以更快的步伐向前推進。

人民幣國際化無疑是美中金融博弈或貨幣博弈的核心部分。近期以來，人民幣對美元的持續升值可以從兩個角度來看。從美國的角度看，這是近年來美國持續採取高度寬鬆貨幣政策，導致美元持續走貶弱化下的必然結果；就此而言，這是人民幣的被動升值。從中國的角度看，則是因為美元流動性的過度泛濫，終於導致國際大宗商品價格開始迅猛上漲，為了避免輸入性通貨膨脹，中國對鋼鐵的出口，以人民幣升值的方式將通膨輸出或把通膨向美國反饋。

當然，這是因為中國具有向外轉嫁通膨的條件。中國身為全球最大的製造業國家，愈來愈多的產品在全球市場上已居於壟斷地位；由於疫情在同為製造工廠的印度、越南肆虐，大批訂單轉至中國，更強化了中國的轉嫁條件。因此，現階段的人民幣持續升值，除了是因應當前國際通膨大形勢的必要手段，亦正好藉此放開長久以來的匯率目標，讓人民幣國際化跨出關鍵的一大步。

從戰略角度看，人民幣國際化是2008年金融海嘯後中國做出的重要戰略決定。當時中國與美國逐漸走向全球大博弈的形勢已初現徵兆，世紀金融海嘯爆發半年之後的2009年3月，時任人行行長的周小川連續發表三篇文章，針對國際金融及國際貨幣提出深思與建議。文章中針對的當然是1971年美國單方面毀棄布列敦森林會議的承諾，宣布美元不再與黃金掛鉤，讓美國因此擁有了獨占性的印鈔權，並因此發展成了一個美元霸權。

這樣的國際金融及貨幣體系當然不能被國際社會所接受，因此大國如日本與歐盟等乃自謀生路，致力推動本國貨幣國際化。此舉當然為美國所忌並進行打壓，日圓國際化顯然並不成功，歐元國際化也走得相當艱辛。對中國而言，明知此路難行，但顯然別無選擇。

中國推動人民幣國際化，大體分為三大部分：一是基礎工程，包括與各國簽訂雙邊貨幣互換協議；推進人民幣跨境結算，建立香港、新加坡及倫敦三個人民幣離岸中心；人民幣加入國際貨幣基金（IMF）的SDR貨幣籃子，正式成為國際儲備貨幣等。二是「去美元化」，分別與俄羅斯、伊朗、委內瑞拉等國以人民幣進行貿易結算；避開美國主導的環球銀行間金融通信協會（SWIFT），中國建構自己與某些國家之間的「人民幣跨境支付系統（CIPS）」；類似「去美元化」的動作也在歐盟及許多國家中進行。三是研究發展數位人民幣（e-CNY），這是一種以區塊鏈技術設計「去中心化」的加密貨幣，正在若干城市試點，成熟後將正式向全球推出。

扮演一種國際貨幣必須同時具備三個條件，包括國家實力、國家信用及國際流通。美元一開始無疑同時具備三者，但在2008年之後，國家信用已大幅流失，由於始終未出現強勁的挑戰者，故美元霸權仍能主導全球。中國的人民幣姿態雖低，步子卻走得穩實，人民幣國際化對中國而言，是沒有選擇的選擇，對全球而言，卻是各國在美元之外的另一選擇。展望未來，美中貨幣對決終有登上擂台之一日，這一天看來已在接近之中。