經濟日報社論／發展疫苗產業 莫忘前車之鑑

國內新冠疫情惡化，確診和死亡人數急遽增加，許多民眾抱怨政府為扶持國內疫苗產業，刻意延遲進口先進國家疫苗，甚至阻礙民間進口疫苗自救，還有人懷疑政府在配合炒作疫苗股票。這種怨懟造成社會分歧和爭論，讓原已分裂的社會更加對立。

從結果來看，政府的疫苗採購時程的確晚了國際間好幾個月。這很有可能是在當時國內疫情和緩、為協助國產疫苗發展，所做出的「高風險」決策；但長期以來，國內在產業政策上的失策狀況，絕對不止這個案例。而且，如果愛國意識強烈、以發展本土產業為單一目的的話，那這次的「疫苗事件」很可能不是最後一次，幾百條人命也白白犧牲了。

二次戰後，被殖民國家紛紛獨立，反對殖民的拉美經濟學家發展出一套「依賴理論」，認為先進「核心」國家和後進「邊陲」國家間所形成的關係，基本上是一種「經濟剝削」，只有降低或斷絕這種經濟關係、保護本土民族產業，才能脫離帝國主義人為創造的「不平等交易條件」帶來的剝削，自力發展成功。

然而，對幅員廣大、內需可期的巴西、阿根廷、印度、巴基斯坦等國，這種閉鎖策略的確可以維持一段時間。但東亞的新加坡、香港、台灣、南韓，卻發現在國內市場狹小之下，這種策略很快就走到了盡頭；所以在1960年代陸續放棄，改採「外望導向」的發產策略，亦即降低關稅、獎勵出口，以全球為經濟腹地。到1970年代後期，四個經濟體在經濟上的卓越表現，已將那些「內望導向」的國家遠遠拋在後頭，贏來了「亞洲四小龍」美譽，但其過程充滿了艱辛和痛苦，任何保護的解除，都意味著「利益重分配」，面臨既得利益者的反撲，包括發動輿論對「不愛用國貨」等同「不愛國」的民族主義批判。

雖然四小龍都在60年代改變經濟策略，但克服障礙的決心和理念還是有所差異－新加坡和香港完全開放，將關稅幾乎全部撤除；但台灣和南韓卻在愛國意識和資本家牽絆之下，保留了局部關稅或配額保護。例如，新加坡在70年代後期，發現汽車裝配業缺乏競爭力，狠下心來完全撤除汽車進口關稅，不惜讓原有的賓士汽車倒閉；但全力打造優異的投資環境、提供誘人的租稅優惠來吸引外資，成功地讓「人均外資流入量」領先全球，也讓資源自然流向最有潛力的產業。新加坡不區分企業是本土或外來的，只要能帶來技術、創造就業、沒有汙染、誠實繳稅的都是好企業。但台灣和南韓卻繼續保護，使得後續面臨須簽署「自由貿易協定」來強化國際競爭力時，面臨了國內長期受保護、畏懼國際競爭產業的強烈反對，也引發政治動盪和政黨輪替。台灣到今天，已經為汽車產業投下難以計數的保護成本，但換來的卻是本土汽車業正在完全崩解。

幾十年發展策略差異，所造成的經濟效果，現在已清楚浮現：新加坡2021年在IMF估計的人均生產高達6.4萬美元、香港4.9萬美元、南韓3.9萬美元、台灣3.2萬美元，大致和四地汽車關稅率的高低排序（0%、0%、8%、17.5%）類似；沒有「浪費」資源在這個產業的星港，享有更高的所得水準，而保護低於台灣的南韓，汽車產業也發展得較台灣更好。更有趣的是，南韓現代汽車去年底宣布將在新加坡投資汽車業，規劃到2025年將生產三萬輛電動車，其中三分之一供應本地，其他的供作出口。

新加坡在條件自然成熟之下，吸引德國BioNTech在日前宣布，將在星國設立mRNA疫苗廠，並設立區域總部。台灣的疫苗產業，若因缺乏自信、一定要有本土產業，而可能重複汽車業的發展軌跡；衍生的成本、效益和風險，包括人命和政治風險，絕對應該三思。