經濟日報社論／美國版「製造2025」 衝著大陸來

一項為了抗衡來自中國大陸愈來愈大競爭壓力的法案，在美國參議院朝著最終通過又邁進了一步。參議院5月17日以86對11票壓倒性的結果，通過《無盡邊疆法（The Endless Frontier Act）》，預料最終能得到兩黨支持完成立法，白宮也表示支持。

《無盡邊疆法》要求美國政府在五年內投入1,000億美元，用於投資基礎和先進科技研究、研究成果商業化，以及重要科技領域的教育和訓練計畫，包括人工智能、半導體、量子計算、先進通訊、生物科技與先進能源等。法案另將撥款100億美元給指定的至少十個區域科技中樞，制定供應鏈危機因應計畫，解決諸如衝擊汽車生產的半導體晶片短缺等問題。

法案提案人、參議院多數黨領袖舒默表示，數十年來聯邦政府對科學與技術的投資不足，損害美國在全球經濟的領導地位。舒默形容該法案是美國對科學、技術「千載難逢」的投資，他說美國只有兩個選擇，「要不就是一個由中國來決定5G、AI和量子計算規則的世界，要不就是我們可以確保美國得以捷足先登。」

從總金額高達1,100億美元來看，美國這回下了大決心要在與中國的科技戰中取得上風。美中科技戰自川普總統就任未久之後開打，重點打擊對象先是中國中興，接著是華為，手段並非光明磊落，中興、華為受創甚巨。但包括高通在內的一些美國高科技公司同樣遭殃，逼得川普一延再延對華為的制裁期限。這個1.0階段，看來是兩敗俱傷。

拜登上台之後改變戰術。原本美國對中國的「中國製造2025」頗為不滿，認為明顯違反市場經濟的競爭原則，並據此對中國採取包括關稅在內的諸多制裁手段。未料時移勢易，美國眼見科技戰1.0未占上風，也深知中國近年來科技實力的快速增長，明顯與政府的政策支持有關，於是東施效顰，此即為《無盡邊疆法》的立法動機與背景。

美國政府以1,100億美元支持科研機構、學校、企業在高科技領域上的研究與製造，並以五年為目標，正巧也是截至2025年，有若一個活脫脫的美國版「製造2025」；美國版與中國版的「製造2025」對決，意味著美中科技戰正式進入2.0階段。

貿易戰、投資戰、科技戰等，都是美中世紀大博弈的組成部分。圍棋博弈，講究爭先，先發制人。但這些年來，觀察美中博弈，美國似多為後手。例如中國在習近平上台之後提出「一帶一路」，美國吃味，拒絕參加，還干擾他國參加，並以所謂「債務陷阱」譏諷一帶一路；怎料拜登總統上台之後，意識到基礎建設投資的重要，也想號召各國來搞一個所謂的「價值（或民主）一帶一路」，這即是後手。《無盡邊疆法》又是一個例子，幾乎照套「中國製造2025」的路子，不知當時批評中國大陸者如今又何詞以對。

說到底，美國今日拷貝中國的何止是一些政策或方案，根本已經觸及到了深層次的經濟體制。美國立國以來即堅持自由主義的市場經濟，堅信市場經濟能優化資源配置，還提升到一個價值的道德高度，並據以批評及否定任何非市場經濟的經濟體制，尤其是中國。

中國經濟體制確實走過一段錯誤的冤枉路，但在1979年鄧小平改革開放後即走出了誤區，現在的「中國特色的社會主義」本質上是市場經濟加政府職能再加國企的綜合，既有市場經濟的效率優點，又有政府職能及國企在戰略角色上的發揮。如今《無盡邊疆法》顯然開始重視政府職能的作用，應該說是美國的進步，但顯然美國並未意識到國企在中國特色體制中的作用，所以美中科技戰2.0會有什麼結果？誰能最終勝出？引人關注。但無論如何，美中世紀大博弈能走上體制的競爭，總是值得歡迎的。