經濟日報社論／解決高齡金融剝削 讓樂齡安居

疫情下，恐慌情緒容易蔓延，近來就有不少民眾收到佯稱疫調，但其實是要套取個資的詐騙電話。暗地裡的詐騙集團，以非法手段訛詐民眾財產，著實可惡，但長期以來，台灣社會也存在著一種披著合法外衣的金融剝削，受害民眾多為退休族，可以名之為「高齡金融剝削」，在疫情下同樣值得國人關注。

高齡金融剝削指的是，照顧者或其他具有信賴關係的人，為了自己或他人利益，在非法或未授權的情況下，不當使用或支配高齡者的財產。相比一般詐騙案，多是隨機、針對不特定對象犯案，金融剝削的加害者，經常是具有信賴關係的熟人，比如長年往來的銀行理專、保險業務員，甚至是親朋好友。

有兩部電影，恰好能夠清楚描述高齡金融剝削的發生情景。一個是年初在網路串流平台熱映的《詐欺女王》，講的是有照護人串通醫生，讓法院准許她代管養老院老人的財產，進而侵害老人資產；另一個是十年前的電影《奪命金》，電影中的銀行理專罔顧KYC（了解你的客戶）與KYP（了解你的產品）原則，勸誘年長者買下高風險基金，等到金融海嘯一來，不能虧的退休金立刻出現虧損。

在台灣，目前尚未有高齡金融剝削的直接統計，但根據財團法人金融消費評議中心統計顯示，去年受疫情影響，國內外金融市場均出現大幅的股匯震盪，造成不少投資人慘賠。去年，評議中心收到的申訴案，就超過1萬件，其中有3,119件進入評議，申訴案與評議案件數雙創歷史新高。

這些評議案的受害者，有不少是退休族，更不乏有七、八十歲的老人家，因為過度信任銀行理專、保險業務員，解除銀行定存，去買投資型保單，或在短短幾年內，不斷解舊買新，買了十幾張保單。佣金別人賺，沉重的支付壓力與過高的投資風險卻是自己扛，等到扛不下，就東窗事發了。

事實上，評議中心所能捕捉到的高齡金融剝削個案，只是冰山裡的一角。因為高齡金融剝削的加害者，經常是具有信賴關係的人，很多人被騙了往往不敢說，但餘生卻因此活在被信任者背叛的陰影下。

台灣是個老得特別快的國家，加上新冠疫情爆發以來，各國為了挽救經濟，紛紛採行低利政策，造成金融機構龐大的獲利壓力，高齡者更易受到金融剝削。不難想見，如果政府以及社服機構，沒有任何行動，未來幾年，台灣的高齡金融剝削狀況，將會愈來愈嚴重。

聯合報系願景工程最新推出「小心高齡金融剝削」專題，呼籲政府與社會各界，要重視高齡金融剝削的問題，唯有認識它、辨識它，才能預防它，降低它對高齡化社會的危害。我們欣見金管會5月起，針對25家金融機構啟動銀髮理財專案金檢，從源頭面摸清台灣高齡金融剝削的一面。進而，我們也鼓勵金管會勇於擔任老人退休金的關鍵守門員，後續必須有更多行動，降低金融剝削。

金融商品本身沒有好與壞，錯就錯在金融機構及一線銷售人員罔顧KYC與KYP精神，把產品賣給不適合的人。我們建議政府，應修法重罰高齡金融剝削的加害人，同時要求金融機構在內稽內控中，納入對高齡者的保護，同時督責金融機構必須針對高齡者訂定看得懂的「白話契約範本」，以及建立第二聯繫人制度，協助年長者一同確認產品，降低被剝削的機率。