經濟日報社論／政府應穩住防疫紓困兩頭燒的局面

面對這波新冠病毒來勢洶洶，疫情迅速擴散造成社會人心徬惶，政府以最快的速度修正「紓困特別條例」，並提出「紓困4.0方案」，希望能即時援助安定民心。行政院這次紓困策略採取「加快、加強、加碼」三原則，以及「補貼、貸款、減稅」三方法，若與去年作為相比，雖然力度加大，但做法其實並無新意。

政府積極紓困或許可以稍微平息民怨，卻也凸顯一年多來防疫準備的千瘡百孔。社會震驚早應備妥的疫苗、快篩、血氧機、病床及檢驗量竟然都是捉襟見肘。而過去只有在國際媒體看到疫情肆虐的景象居然在台灣發生。「前事不忘，後事之師」。政府應該記取這次教訓，調整策略以因應未來變種病毒再次凌虐台灣的可能。

檢視這次政府防疫作為，首須檢討的是法令規章與執行的僵硬性。「紓困特別條例」一切運作唯中央流行疫情指揮中心的命令馬首是瞻。就領導統御設計原理而言固然不錯，但實務上若出現特殊狀況，而指揮中心溝通不良或反應遲鈍，就會導致政策未能因地因時制宜，甚至當自己力有未逮時，竟還設下障礙阻卻民間相助，結果是嚴重傷害防疫成效與進度。「校正回歸」氾濫、離島邊境管制反覆、民間協助取得疫苗杯葛等都是這波防疫過程中引發民怨的明證。

政府快速紓困雖然表現劍及履及的行動力，但內容卻也引發社會關切。一年多來疫情對台灣經濟的衝擊極為不均；出口電子業營收屢創新高，而內需服務業則受防疫限制而重傷。台灣服務業產值占GDP的比重超過六成，其中又以占服務業超出三成的批發零售、住宿餐飲、娛樂及休閒等受到的影響最大。

政府以補助及融資協助受害個人與企業的做法雖符合國際通例，但在金額及涵蓋範圍部分則顯魄力不足。這次仍沿用上回紓困措施就說明政府並未檢討過去如玉蘭花亂象的盲點，作法遠不如先進國家在排富前提下撥發現金的公平與便捷。

根據IMF統計，這次疫情世界先進國家的補助、融資平均占GDP的比例皆超過10%，其中美國拜登總統推出1.9兆美元的紓困案規模更讓人咋舌。縱使今天台灣受到疫情影響沒有其他國家嚴重，但我們統計至6月止的紓困支出及融資仍僅分別約占GDP的3%。這波疫情爆發後，我們已不能期待台灣未來是病毒「清零」的環境。政府有必要規劃後續的防疫措施，國家經常性預算有必要調整，而紓困金額自然也應更充裕的匡列。

除了隔離措施之外，防疫還是要以疫苗注射達到集體免疫為主。台灣國際處境維艱，政府甚至連疫苗採購都有困難，但社會不解為何民間購買疫苗捐給國家還要被官僚主義阻撓。政府可以詳驗疫苗的原裝與安全，也可以完全主導疫苗的使用與分配。但是政府對民間義舉不領情只會斲傷本身的公信力，弱化社會面對危機的凝聚力。

如果新冠病毒流感化，台灣的經濟活動勢必要調整，政府不應拘泥於醫事法規而延宕集體免疫時程，限期完成疫苗注射應是最優先的國安任務。再者，即便有了集體免疫環境，仍然不保證變異病毒的可能肆虐，未來如果僅靠實聯制與體溫測量顯有不足；經常性的快篩與檢測將成為生活常態。政府應重新建立防疫管理流程，放寬民間篩檢成為醫療體系的先期守門員。

「傲慢讓人民無法信任政府，偏見讓政府無法相信人民」，或許正是當下防疫紓困的社會情緒。政府應該修補與民間的信賴關係，放下高高在上的威權心態。畢竟任何堅強的防疫戰線終究會有漏洞，政府只有開放心胸、彈性應變，並結合民間力量共同抗疫，台灣才能遏止病毒肆虐，社會生活也才能迅速恢復正常。