經濟日報社論／不同角度看當沖證交稅減半

前行政院長陳冲最近質疑當沖證交稅率減半不具維持證券交易的中立原則，認為不僅扭曲市場功能而且誤導投資人心態。陳前院長財金專業背景的評論，立刻引發社會熱議，也為年底是否繼續延長減稅措施增添思考空間。

支持陳前院長者認為，股市當沖戶數在短短三年增加1.45倍，當沖交易動輒占整體成交量四成以上，個別股票當沖比重甚至衝破八成。這讓資深投資人憶起台股當年「搶帽子」的盛況，不免擔憂市場博弈心態過於嚴重。不過，也有人認為，與國際股市交易相比，台股周轉率雖有上揚，仍遠低於那斯達克、韓國與大陸市場。當沖交易尚未離譜到令股市成為「賭場」的局面；當沖交易者承擔風險反而能提高股市流動性、券商收入及政府稅收三贏局面。

雖然當沖證交稅減半優惠，股票交易仍須收手續費，因此交易者若猜錯價格變動方向，或是價差幅度過小，都有可能虧損。為了避免當沖損失，交易者容易追逐股性活潑的熱門股，造成交易集中與價格波動擴大的現象，使得過去習慣傳統「股性」的投資人難免感覺突兀。其實，當沖者逐利過程是加速探究股票應有價格，也加速了市場反應資訊價值的效率性。

一般認為，金管會自然希望能持續當沖減半政策以維持股市交易熱絡。不過，金管會黃天牧主委最近在立法院提到股市已面對「新形態」的觀點更值得我們關注。當沖交易在國外行之有年，我們過去由於有高證交稅，造成當沖交易不符成本效益。台股若要與國際市場接軌，即便是當沖證交稅減半，對於高頻交易市場仍設著難以跨越的門檻。因此，金管會主張繼續當沖減半，充其量只能算是「無魚蝦嘛好」的半套政策罷了。

財政部站在稅收機關立場，維持充盈稅源是可以理解的。過去推動當沖證交稅減半，財政部便擔心稅收而相對保守。觀諸這兩年股市交易熱絡，單單去年證交稅收就超過1,500億元，為國家帶來豐厚收入。財政部若貿然停止當沖減半，反而可能扭轉投資人心理而將市場推入空頭，相信沒有官員願意承擔這樣的風險。因此，除非社會反對減半聲浪高漲，財政部廢止當沖減半的可能性並不大。

儘管當沖減半政策延續的機率頗高，然而這並非是最好的稅制設計。陳冲前院長擔心證券交易稅大小眼的確是個疑慮。當沖減半課稅極為方便，但政府無論盈虧的課徵方式易被批評是在股市扮演抽頭莊家的角色。要避免這類批評的最好做法，就是提供當沖者繳稅的替代模式。建議政府不妨考慮讓當沖者可以選擇不同課稅管道，為「新形態」證券交易體制導入新稅制。

當沖交易盈虧確定，政府可以輕易掌握當沖者在任何時間的交易狀況。當沖風險極高，交易者因此傾向會同意以損益結果繳納稅負；亦即除維持既有當沖減半措施外，政府可以建立新的課稅規則，為當沖者計算一段交易時間的所得或虧損，提供當沖者做為分離課稅或扣抵的額外選項。

在資訊發達時代，財政部為納稅義務人計算應納稅額已是常態。我們建議的當沖分離課稅新制並不會增加太多稽徵成本，卻能邁向稅制中立的目標，金管會有理由同意，財政部又何樂不為。

2017年4月試辦證交稅當沖減半後，我國就已經進入新的證券交易體制。然而當沖減半措施本身卻被批評是追求課稅效率的不公平稅制。政府與學界都清楚改革的必要，只是過去兩度鎩羽的證所稅改革記憶猶新，成為政治禁忌。

面對新的證券交易環境，我們誠摯期盼政府勇敢提出能讓當沖者選擇公平又方便的課稅新選項。如果這項新措施能獲得投資人青睞，或許將會是改造我國證券交易稅制的契機。