經濟日報社論／瑞士信貸風波給金融業的啟示

近年來，每逢著名跨國銀行傳出醜聞，就會帶起一波對金融業經營策略、風險管理與文化的檢討聲浪。但在看似痛定思痛的檢討與改革過後，仍會再爆出衝擊商譽和獲利的新醜聞。說穿了，就是不少銀行難以在對利潤的渴望，與承擔風險的適當監督之間取得平衡，遂無法記取教訓。而今年3月瑞士信貸先是受英國融資公司Greensill破產波及而面臨財務虧損，之後又受家族基金Archegos Capital遭斷頭牽連而慘賠，導致今年第1季虧損2.75億美元，即是一例。

事實上，近十年來瑞士信貸不時爆出醜聞，諸如2014年5月與美國司法部達成認罪協議，承認協助數千位美國公民隱瞞財富和逃稅的指控；2016年12月則是對2005～2007年間包裝不動產抵押貸款證券的整批不動產貸款資產，僅抽樣10％進行實地查核，等同將大量有缺陷疑慮的抵押貸款放入該證券化資產池一事，與美國司法部達成52.8億美元的和解協議等事件，皆是該行過度追求獲利的實證。至於將Greensill供應鏈融資貸款證券化商品，以低風險的投資商品包裝出售給投資大眾，以至於Greensill破產後，瑞士信貸面臨30億美元財務虧損；又或是承接基金操盤人有違法記錄，投機操作的Archegos Capital業務，使累計相關損失近47億美元，亦如出一轍。

追根究柢，瑞士信貸醜聞不斷的主因有三：一是在追求業績成長時，不惜放低風控標準。像是每當風險管理人員對一些利潤豐厚的業務案件提出意見時，通常會被高階主管和銷售人員否決。今年3月國際信評機構穆迪即將瑞士信貸信用評等展望從「穩定」調降為「負向」，並點出該公司在法遵、風險管理及公司治理架構方面遭受損害，將影響該公司業務及獲利能力。

二是風險管理偏重制式化的風險量化指標是否合格，且對於風控人員運用時下風控技術，將市場變化、銀行投資部位、資產與負債、涉及商譽等多層面課題所彙整出的資訊，風控主管因缺乏相關專業知識與經驗，無法做好綜合判讀。亦因如此，即使有利用情境模式進行壓力測試，也難以評估受到外來衝擊後的潛在風險及脆弱性。

三是投資銀行業務發展面臨嚴峻挑戰。確實，瑞士信貸從一家本地銀行轉變為服務世界頂端富人及大型公司和對沖基金的全球銀行，投資銀行業務居功甚偉。但近期一連串影響深遠的醜聞事件，已讓瑞士信貸不得不改弦易轍。以Archegos事件為例，現今華爾街的各家銀行都開始加強審查對這些對沖基金客戶所提供的業務，如檢視往來客戶所連結的標的是否夠分散，一旦該標的物價格急劇波動，是否需增提擔保品補強；抑或是要求客戶重簽新的金融衍生性商品契約，藉以強化無法滿足追加保證金要求時的處理。這些作法無非是希望收緊一些給對沖基金的融資，以防範另一場Archegos事件的爆發。至此，瑞士信貸的投資銀行業務已難逃縮減規模的命運。

要言之，無論是遭到國際信評機構降評，還是股東對其經營缺失大表不耐，並屢屢反映在趨勢下跌的股價上（自2011年1月3日至2021年5月21日跌幅高達62.8%），都說明了瑞士信貸一味追求利潤而輕忽風險，使自身陷入困境，也難怪甫上任的董事長要公開宣示：「我堅信，任何銀行家都應該自許成為一個風險管理者。」意在挽回外界的信心。但瑞士信貸能否就此遠離逐利的巨大誘惑，並全面改革銀行的風險管理文化，尚有待時間考驗。更重要的是，瑞士信貸絕非個案，它是金融業穩健經營與否的一面鏡子，正映照著眾多銀行在追求利潤與管控風險之間的種種矛盾。