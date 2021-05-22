經濟日報社論／巴菲特看到大陸的巨大機會

股神巴菲特和老搭檔孟格日前出席旗下波克夏公司年度股東大會，不僅對中國經濟發展抱持樂觀態度，還讚揚中國脫貧攻堅取得的成就。股東提問在談及中國經濟時，孟格說，中國發生了顯著的變化，中國普通民眾的平均收入獲得巨大的增長，他們讓8億人迅速擺脫貧困。坐在一旁的巴菲特也不時笑著表示贊同，巴菲特說，在先前列出的世界20家最有價值的公司中，中國企業占了三席，如果放眼未來30年，他認為還有更多的中國企業會名列其中。

巴菲特是股神，他和其老搭檔孟格都是世界級的投資家，大投資家在股東大會中大談中國的扶貧攻堅成就，說「這是世界歷史上從未發生過的事情」。股神要向股東解說分析的就是未來的投資大方向，中國顯然是最被看好的大方向之一，大投資家從中看到了未來數十年將出現前所未有的巨大市場商機。

近代中國的經濟發展經驗，屢屢翻新歷史紀錄，且似乎正在挑戰甚至顛覆長久以來的傳統經濟理論。對於市場經濟與社會主義，經濟理論通常是將兩者做一個平行或相對的概念來處理。

例如就經濟發展追求的兩個終極價值─效率與公平而言，就認為市場經濟與社會主義各有所司，前者市場經濟優於發揮效率，後者社會主義則長於確保公平，並因此進一步在邏輯上認為，兩者之間存在著一定程度的牴觸或矛盾。

意即市場經濟在追求效率與成長的同時，往往會導致所得或財富分配差距的拉大，從而不利於社會公平；社會主義在追求社會更大的公平，試圖將所得與財富的分配差距拉小時，則往往不利於效率與成長。

這些邏輯，從來都存在於傳統的經濟理論之中，以至於當中共1992年十四大正式提出「社會主義市場經濟」的嶄新概念時，熟諳西方市場經濟理論的專家學者多感到相當困惑，困惑於市場經濟如何可以與社會主義相提並論。

我們不擬就傳統西方經濟學中有關效率與公平相互牴觸的邏輯一一分析，值得重視的反而是中國大陸自1979年以來走向改革開放的經驗，似乎正在給西方經濟學中有關效率與公平的傳統推論，提供必要的修正或補充，即效率與公平兩者，未必在任何情況下都是有所牴觸或矛盾，有的時候甚至是相輔相成的。

以中國大陸為例，鄧小平所以在1978年底中共第11屆三中全會時下定決心走向改革開放，正是因為走了30年的計畫經濟實在走不下去了，必須轉向市場經濟，釋放生產力與追求效率。但當時8億老百姓生活條件不可能同時一下子改善，所以「先讓一部分人富起來」。

中國大陸經過二、三十年連續年均10%的經濟快速成長之後，一部分人果然富起來了，此時以社會主義為核心價值的中國共產黨沒有忘記社會主義，提出了「全面實現小康社會」的目標，並且以2020年為目標實現年，這即成了2012年十八大習近平擔任總書記的重要執政任務。

巴菲特與孟格都目睹了這樣在世界歷史上從未發生過的事情，但做為大投資家，他們或許更深入地看到了中國在實現全面脫貧之後即將持續湧現的巨大市場機會。中國的脫貧不是平均撒錢式的粗糙模式，而是通過包括鐵公路交通網絡、通訊、水、電氣及教育、醫療幾乎所有民生基礎建設在內的深層次脫貧。

可以預見，無論在供給面的生產力、效率與創新力的釋放或提升，以及在需求面的內需擴增，都將出現日新月異的變化。在巴菲特及孟格眼中，這將是歷史上從未發生過的事情；在巴菲特的見證下，中國經驗也為市場經濟與社會主義提供了一個罕見地「魚幫水、水幫魚」的注腳。