經濟日報社論／印度疫情失控啟示錄

印度單日新增確診病例數瘋狂增長，5月1日更超過40萬，單日新增確診病例已是全球第一，比率超過三分之一，確診數還在不斷上升，印度官方預測疫情新增人數，要到5月中旬才會達到高峰，開始下降。

2020年疫情暴發初期，印度嚴陣以待，全國封城，導致經濟急速下跌，4月至6月的經濟產出，較上年同期破紀錄的下降了24%，2020年底至2021年年初，印度疫情明顯減緩，莫迪總理誤判疫情，認為印度在第一波疫情中的高感染率已經能夠形成「群體免疫」，印度央行樂觀的把2021GDP的成長預測維持在10.5%，IMF甚至估計高達12.5%的成長。

由於印度政府認為第一波疫情「矯枉過正、反應過激」，所以第二波疫情開始後，莫迪堅持要避免第二輪封城，但真正原因是2021年地方選舉的壓力，莫迪政府匆匆重啟經濟、開放社會管控，甚至對佩戴口罩、保持社交距離等基本防疫措施也不再強調，莫迪甚至恢復大型體育賽事、宗教節日慶祝、大型助選集會活動等，導致疫情一發不可收拾。

印度工業聯合會5月2日發表聲明，代表工商界呼籲印度政府儘快限制經濟活動，以控制疫情傳播；而美國首席傳染病專家佛奇30日接受專訪時建議，防疫應該進入戰時模式，印度應立即封鎖國家數周，建立中央疫情控管的危機中心，並像中國那樣建造野戰臨時醫院。

其實中國模式老早在那裡，但是一直要等佛奇開口，總理莫迪5月2日才召開緊急會議，提出多項新的應對措施，包括建立臨時新冠病人護理中心，計劃設置約1萬張床位等，但還是沒有宣布封城。

日益嚴重的疫情正逼走愈來愈多的富人與知識份子，美、日、澳緊急呼籲國民離開，同時開始封堵所有對印度交通管道，印度成為世界孤島，其中印度尤其對美國不滿。2020年以來，由於與中國的邊界衝突，印度加強與美國在反中戰略合作，甚至積極參與美日印澳四邊機制，現在印度遭此大劫，美國雖然表態協助印度抗疫，但實際行動卻讓人感受不到，僅送去300台製氧機，這樣援助顯然與印度的期待有巨大落差。

首先，印度雖然是製藥大國，但是14億人口目前只有2%人口接種疫苗，因為美國考慮到國內疫苗優先供應，禁止疫苗原材料出口，導致印度的疫苗生產線停產，這讓印度民情激憤。

其次，即使有了原料，生產疫苗若無授權，有侵犯智慧財產權的疑慮，美國政府內部有人擔心，讓渡專利權會使全球疫苗生產陷入混亂，因而有人批評白宮放在第一位的只是藥廠高達數十億美元的利潤，而非人命關天。幸好拜登已經鬆口，將豁免疫苗專利，讓藥廠可擴大生產疫苗。

第三、由於有血栓顧忌，美國沒有核准AZ疫苗使用，可是卻持有1,000萬劑即將失效的AZ疫苗，還有5,000萬劑AZ疫苗，即將出廠，其他三種已核准的疫苗數量，已足夠所有美國人施打，這6,000萬劑疫苗，說要緊急撥給印度，但是遲遲沒有行動。

中國對印度疫情，原本是抱著嘲笑的態度，中共中央政法委旗下社交媒體甚至發文「中國點火VS印度點火」，來諷刺印度露天焚燒新冠死者遺體，結果被中國輿論抨擊「無人性」，最後被迫刪文；中國現在掌握這個疫苗外交最好的機會，大量提供疫苗、上萬台製氧機給印度，以把印度從抗中陣營裡拉出來。

疫情給莫迪的教訓，足以讓每一個國家領導人為誡，經濟發展並不是一切，該封城時一定要封城，而且不能夠只依賴一個國家，即使是世界最強的美國也不例外，最後，防疫的成績只有經過選舉才能驗證，5月2日晚，第四大省西孟加拉邦選舉結果揭曉，結果莫迪大敗，這個敗績是他應該反省的。