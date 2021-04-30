經濟日報社論／美能打壓大陸製造王國地位？

台積電創辦人張忠謀認為中國大陸晶圓落後台積電五年，所以不是對手，韓國三星才是勁敵；但張忠謀也指出，台灣要再造一座護國神山，一個字：「難！」說來也巧，張忠謀21日話音甫落，22日大陸清華大學就宣布成立「集成電路學院」，瞄準晶片「卡脖子」難題，盼突破關鍵核心技術，培養人才，支撐中國積體電路事業的自主創新發展。

與此同時，美國參議院外交委員會22日通過「戰略競爭法案」，企圖從科技、經濟、軍事等領域來壓制中國的發展；其實，比國會更早一步，美國總統拜登在4月12日就召開應對半導體行業供應鏈短缺的線上峰會，稱「中國正積極計畫重新定位並主導半導體供應鏈」，為此美國必須加緊腳步全面應對，拜登已承諾將尋求370億美元投資，提振美國晶片製造業。這一場也將台灣捲入的美中兩強殊死博弈，形勢將如何發展，結局如何，充滿了懸念；不僅如此，這場博弈的勝負，很大程度上也將決定自2010年中國取代美國成為全球製造業王國後，中國還能在這個位子上繼續稱霸多久。

說來也是奇特，僅僅在70年前，即新中國建立之前，中國還是一個純粹的農業國家。短短70年，中國從一個農業國家搖身一變為工業國家，甚至還成為全球最大製造業王國，可以說與兩個特殊的機緣有關。頭一個，發生於1950年代，當時中國起步維艱，打算學習蘇聯的經驗，從1953年開始搞第一個五年計畫，並獲得了來自蘇聯的共156個援建項目，大批蘇聯科學家、工程師、技術人員參與，在蘇聯專家悉心指導下，為中國培養了一大批工程師和技術工人。

中國的第一個五年計畫非常成功，工業總產值年平均成長率達到19%，在一些關鍵領域比如鋼鐵、水泥、發電和機械製造，實現了跨越式的發展，使中國在極短時間內打下了作為製造業大國的紮實基礎，這在世界歷史上也可說是空前絕後。然而100%純度的計畫經濟加公有體制畢竟禁不起時間的考驗，蘇聯與中國的工業先後步入了缺乏效率及低利潤的死胡同，但相較於蘇聯撐到1991年解體，中國十分幸運地在鄧小平主導下，從1979年開始進行了改革開放。

改革開放為中國工業引入具有豐沛活力高效率、並熟諳全球市場經濟的民營企業，包括台資、港資在內的所有外資企業，為原本死氣沉沉缺乏效率的中國工業注入了源源不斷的新活力，並在2001年中國加入WTO之後，融入全球化，把中國在勞動力及市場的核心競爭力發揮到了極致，終於使中國的製造業總產值在2010年超過美國成為全球第一，並繼續壯大，在2020年，超過了美、日、德、韓四國的總和。

正是在這樣的情況下，作為全球已百年霸權的美國，感受到來自中國的挑戰與威脅，從歐巴馬、川普到拜登，想方設法，要把中國的勢頭打壓下去，尤其是在製造業特別是在科技業這個領域，從中興到孟晚舟到華為，從晶片到飛機發動機到科技人才，美國使出了渾身解數，對中國進行全面封鎖與脫鉤，欲置中國於死地。微軟創辦人比爾蓋茲看得透徹，曾經提醒及勸阻美國當局，千萬別這麼做，這麼做的結果只會逼使中國下定決心，不惜一切代價補齊所有短板，成就中國成為全球最完整最完善的工業體系。

從原子彈到高鐵，從預警機到GPS，從航母阻攔索到國際太空站，哪一個不是美國及西方對中國的制裁與封鎖，最終反而逼出了中國「置之死地而後生」的能力。短短70年，中國從無到有，從有到齊備到完善到領先，俄羅斯的幫助是鳳凰涅槃一，鄧小平的改革開放是鳳凰涅槃二，當下美國對中國的全力打壓，會成為中國製造業的鳳凰涅槃三嗎？