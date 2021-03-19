經濟日報社論／Fed鴿派立場面臨嚴峻挑戰

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會17日決策會議的結果，表面上維持「鴿派」立場，包括政策利率維持在0%-0.25%超低水準，且多數委員仍預測至少在2024年之前不會升息；購買資產計畫繼續執行，並未調整每月總金額，也未偏重長期公債；主席鮑爾更堅信目前經濟情勢距離就業及通膨目標還遠得很，而且未來疫情及景氣展望仍存在諸多不確定，因此現在討論調整政策還不是時候。然而無論是從經濟動向，市場看法，甚至Fed決策諸公的意向，都顯示Fed的「鴿派」立場，將面臨愈來愈嚴峻的挑戰。

首先，也是最重要的，當然在於經濟現況與展望都大幅好轉。最新指標顯示，2月就業人數加速回升，製造業ISM指數與密西根大學消費者信心指數同步走高。再者，經濟背景環境也明顯改善，包括肺炎新增病例劇減，疫苗接種加速普及，1.9兆美元紓困計畫付諸執行，現金陸續撥入美國各個家庭及個人帳戶，各州政府準備放寬封禁措施，「報復性」需求一觸即發，都預示景氣即將強勁反彈。

Fed提出的最新經濟預測也大幅好轉。今年預估經濟成長率由原先的4.2%調高到6.5%，今年底失業率將降到4.5%，核心通膨率由1.8%調高到2.2%。民間機構對景氣更為看好，高盛甚至預測今年經濟成長率將達8%。既然經濟預測好轉，利率預測依然不變，便是Fed決策的基本矛盾所在。

對此，鮑爾提出的論據是未來仍存在諸多不確定因素。這點絕對有理，例如今年秋冬季時肺炎疫情可能再度升溫，民眾拿到現金給付後可能因為居安思危而多存少花，美中政經關係可能更加緊張。但隨著疫苗接種普及，民眾防疫意識升高，而且民眾延後花錢不大可能超過三年，因此現在對不確定因素的控管能力已然增強。再者，拜登政府已經開始研擬擴大綠能基礎建設計畫，規模雖仍不確定，但對經濟必將產生正面效應。人無遠慮，必有近憂；但處處慮遠，則寸步難行。

其次，在通膨方面Fed與公債市場的立場也明顯對立。Fed認為今年通膨雖勢必升高，卻只會是過渡現象，之後又將回降；依據新決策架構，Fed將能容忍通膨率超過目標一段期間；至於公債殖利率上升，只是經濟展望好轉的自然結果。但債市投資人對通膨的容忍能力與意願，卻遠比Fed官員低得多；何況殖利率仍處於相對低點，一旦通膨明顯上升，投資人將毫無招架之力。Fed淡化通膨的潛在威脅，是怕嚇到投資人；但市場卻擔心Fed有意忽視通膨升高的風險，因而採取自力救濟。於是聯準會雖不升息，但殖利率卻升升不息；公債市場明顯是在跟Fed對著幹，測試Fed的容忍限度。無論Fed如何堅決表明繼續寬鬆的立場，只要投資人對通膨的憂慮揮之不去，殖利率仍會震盪走高。

再者，Fed決策官員的立場也進一步傾向對立。利率預測「點陣圖」顯示，18位決策官員中雖大部分仍預測至少到2023年底都不會升息，但預測2023年底之前將首次升息者已從五人增加到七人，預測2022年底前將首次升息者也由一人增加到四人。因此表面上Fed內部雖仍是「鴿派」當道，潛在的趨勢卻正朝向「鷹派」轉移，然而鮑爾有意淡化此一動向。

鮑爾領導的「鴿派」顯然認為單單是經濟預測好轉，還遠遠不夠，必須看到經濟數據明確顯示改善才能算數，而目前的經濟情勢距離充分就業與通膨目標仍遠得很。但如果當真依照此一原則來預測利率，Fed的決策將成為「落後現況（behind the curve）」，而非「領先實況（lead the curve）」，結果往往流於「貨幣政策不是太遲，就是太猛」的窠臼，而「太猛」恰恰是因為「太遲」。太遲則積重難返，太猛則矯枉過正，對經濟運作與Fed的信譽都是災難，對投資人的傷害自不待言。