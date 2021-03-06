經濟日報社論／大陸十四五規劃的時代挑戰

中國大陸每年例行的兩會這兩天在北京召開，今年的重頭戲之一，是審議第14個五年規劃和2035年遠景目標。「十四五」與過去所有的13個五年計畫相比，受到海內外更高的關注，這是因為它是習近平時代2035年遠景目標的開頭；也是中國共產黨向第二個100年奮鬥目標進軍的第一個五年；更是中國GDP重返全球第一的最後衝刺階段。

對「十四五」可以做以下的觀察與評論。一，從「計畫」轉型為「規劃」的意義與實踐。中共從建政後的第四年即1953年開始，實施第一個五年計畫，到2005年一共編製了十個五年計畫（其中自1963年至1965年，由於經濟特殊情況而中斷），從2006年起，「計畫」一詞改為「規劃」，延續迄今。計畫是計畫經濟的概念，1978年之前的中國大陸實施的是百分之百的計畫經濟，因此說「五年計畫」並無不妥；1979年改革開放之後，計畫體制逐步向市場經濟轉型，因此2006年起計畫改為規劃。

二，18屆三中全會（2013年）進入習近平時代之後，市場的作用與地位獲得進一步確認，印證了當年鄧小平「摸著石頭過河」的說法。只要摸的方向對了，早一點遲一點也無妨。

三，GDP不再被設定為具體目標。去年政府工作報告首次不設具體的GDP成長目標，一般認為，今年也將延用此一做法。把GDP當作「目標」來追求，本來就是計畫經濟體制下的觀念，體制既已從計畫經濟轉型為市場經濟，自應揚棄把GDP當作目標的做法。沒有目標值，但可以有預測值，各經濟研究部門或智庫都可對GDP作出預測以作為企業或市場之參考，一如許多成熟市場經濟國家的做法。不把GDP當作目標來追求，也可避免政策當局受此影響採行不必要或不正確的刺激經濟政策。

四，「十四五」實施期間正值21世紀第三個十年的開始，中國面對了三大特殊形勢：（1）美中世紀大博弈進入全面化、長期化、激烈化階段；（2）過去40年快速成長下產生的各種發展問題如環境破壞、腐敗、貧窮等多已獲得基本控制與改善，國家可有更多資源從矯正型投入轉為發展型投入；（3）人口出生率持續下降，老齡化現象日趨明顯，不利國家長期健康發展。綜言之，當前發展形勢綜合了挑戰、機遇與危機。

五，「十四五」規劃的戰略新思維與新布局：以內循環為主，內外雙循環相互促進的發展戰略。這是為了因應美國針對中國而主導的「脫鉤」戰略，發揮中國已成為全球最大消費市場及具有全球最大內需潛力之優勢。一帶一路倡議及中國與各國簽訂之自由貿易協定是推動雙循環發展戰略的重要機制；其次，短、中、長期發展規劃緊密結合。短、中、長指的分別是一年、五年、15年規劃，環環相扣，所有這三者又都是作為新中國成立100年（即2049年）全面建成「社會主義現代化強國」目標的重要鋪墊；與短、中、長期發展規劃平行推動的還有「中國製造2025」、「中國標準2035」及「2027建軍百年目標」，以強化中國的產業、科技及軍事實力。

總的觀察，「十四五」作為中國已在全球第二強國的基礎上力追美國更上層樓的部署，應該說思慮已相當周詳，但如以追求中華民族偉大復興的高目標高標準而言，以下幾個方面或應得到更多的重視：

一，人口政策不但生育管制宜儘速全面取消，還應採取積極有效的鼓勵生育政策，對此，有關部門宜進行深入科學論證；二，市場經濟與混合所有制仍應持續探索，為市場與政府的分際，及國企與民企的角色找出最佳答案；三，要有更大的信心與魄力進行開放，從商品、投資、技術到人才、學術與文化。

偉大復興要復興的不只是GDP，還有漢、唐盛世的恢宏格局。