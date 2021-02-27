經濟日報社論／運用智慧 化解兩岸僵局

蔡政府日前調整了國安部門人事，陸委會主委由邱太三取代原來的陳明通；邱被認定屬於鴿派，代替被視為鷹派的陳，外界解讀是蔡總統對北京表達善意，希望為已冰凍的兩岸關係解凍，恢復兩岸官方互動與交流。

蔡總統會有這種動作，和美國對中國的態度有關。拜登上台後，多次釋放信號要兩岸恢復對話，不願兩岸衝突擾亂其外交政策。一般認為這次陸委會改組，和美國這種態度具有高度相關，否則難解釋連疫苗採購都刻意排除對岸的蔡政府，會在共機頻頻兵臨城下的此時此刻，做出這種「善意」的動作。

無論如何，邱主委的確在上任記者會中，表達了對兩岸關係美好的期待。他表示，後疫情時代兩岸交流勢必恢復，期待兩岸未來能春暖花開。然而，他也否定了馬政府時代兩岸好不容易獲得「共識」的「九二共識」，認為陸方對此「共識」做了新「加註」後，已讓台灣民眾無法接受；希望北京能務實看待台灣對「九二共識」的反應，才能繼續對話，進而取得進展。

他也強調蔡政府對陸方從無惡意，各項措施都是務實並能增進兩岸交流的正向效益，期待雙方都務實面對並積極推動。他甚至相當文青地呼籲對岸：「派軍機不如創商機。」看得出來，邱主位的姿態已經放軟，期盼和中國大陸恢復經貿和文化交流。

但顯然陸方並不買帳，國台辦發言人迅速回應：「九二共識」不是「一國兩制」，不該將兩者刻意混淆。是否接受九二共識，關係到兩岸關係的根本性質，是檢驗蔡政府「善意」的試金石；只要承認九二共識的歷史事實、認同其核心意涵，雙方的接觸交往就「不存在障礙」。

看來，若蔡政府的兩岸關係說法，沒有任何調整的話，碰撞僵硬的北京政府是沒有解方的。而兩岸關係繼續冰凍，對台灣的影響如何呢？我們認為，在關係冰凍之下，別說軍機不會停止、商機不會創造，所有事務性的往來停止，對我方極其不利；而且台灣的外交和經濟將會如同「溫水煮青蛙」一般，逐漸步向封閉與窒息。別看去年和今年台灣經濟表現不錯，事實上RCEP尚未正式批准生效，CPTPP的威力也還剛剛開始，台灣資訊電子業的榮景能維持多久難說，或即使可以持續，卻難嘉惠發展多半停滯的服務業和傳統產業，因此北京對台經濟杯葛，加上封鎖台灣加入這些區域經濟整合，長期來看，即使美國拉攏台灣進入其產業供應鏈，還是會對台灣經濟造成顯著傷害。

國際貿易理論中，有關於「小國」和「大國」貿易的利益歸屬分析：在其他條件不變下，兩者貿易的結果會對小國相對有利，因為在兩國貿易前的價格有差異下，貿易後逐漸相等的均衡價格會偏向大國，讓小國獲利空間較大。這種現象被幽默地稱為「身為不重要的重要性」。台灣若因政治爭議，拱手讓出這種貿易相對獲利較大的機會，是不智也不利。更何況對岸可在外交上拿走我們更多的邦交國，讓我們在國際上逐漸邊緣化、總統出訪更困難，進而付出更巨大的政經代價。

因此，即使兩岸關係難有交集，突破現狀高度困難，還是必須運用智慧化解疑慮、恢復對話交流，才對我國政經發展較為有利。

蔡政府可以提出「兩岸同屬中華民族，應求同存異、力求統合」的說法－同屬中華民族是客觀事實，但提出來就是善意；求同存異早就如此，亦無疑義；力求統合並無任何承諾，但至少表現善意，願意往北京樂見的方向努力。

如果柯文哲的「兩岸一家親」可以讓陸方接受、維持互動，我們看不出上述更積極的提議不能打開交流僵局，請蔡政府慎重三思。