經濟日報社論／陸力推數位人民幣的背後原因

近日比特幣又跳上5萬美元的價位，引發市場瘋狂追逐，知名企業家包括臉書的祖克伯和特斯拉的馬斯克，都在提倡虛擬貨幣，宣稱這是金融秩序的未來，特斯拉甚至可以用比特幣來支付買電動車。

但是各國中央銀行紛紛提出警告，「濫用加密貨幣和虛擬資產」是一個日益嚴重的問題，除了毒販用以洗錢，更成為資助恐怖分子的管道，美國財政部長葉倫指出，比特幣是一種高度投機的資產，而且是一種非常沒有效率的交易方式，歐洲央行總裁拉加德甚至建議，全球金融監管單位應攜手管制虛擬加密貨幣。

這些壞消息22日披露後導致比特幣價位單日大跌10%，不過比起僅僅二月前比特幣就上漲超過60%，單日價格起伏，是嚇不走投資者的，只會鼓勵更多投機客進場。

但究竟虛擬貨幣是什麼？會對現行金融秩序造成何種破壞？各國央行都已經在積極研究，或者計畫提案，或者試點推廣自己的央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC），可是沒有一個國家像中國大陸一樣，把比特幣的發展，當成國家戰略般慎重。

中國大陸高層很早就高度關注。2019年10月底，中共中央政治局委員集體學習數位貨幣與區塊鏈技術，去年更出台試點辦法，現在已經有五個城市：深圳、蘇州、雄安、成都、北京，加上冬奧會，要建設法定數字貨幣試驗區。其中有多重目的，部分出於金融控制，擔心失去貨幣主權，資金化身數位貨幣外流，動機與全世界央行沒有不同；但是另一個隱藏的目的則是，希望能夠掌握虛擬貨幣的力量，為中國所用，好預防未來與美國衝突的時候，被制裁逐出貨幣清算機制。

美中經濟衝突，從貿易戰打到科技戰，最終貨幣金融戰，也呼之欲出；前美國駐印度大使布萊克威爾，近日在外交關係協會報告「美國、中國與台灣：預防戰爭之道」中表示，要打造可靠的「地緣經濟威懾」，美國和日本等盟國應明確表態，中國若對台動武，將被逐出以美元為基礎的金融及貿易體系。

SWIFT（環球銀行金融電信協會）是全球的跨境清算體系，總部雖設在歐洲的布魯塞爾，但由於在全球跨境結算中，42%都使用美元，美元在國際結算體系的地位無可替代，而紐約清算所銀行同業支付系統（CHIPS），是全球最大的美元交易結算系統，承擔全球95%的銀行同業美元支付結算業務，和90%以上的外匯交易清算。任何國家只要用美元交易，最後清算時，都必須經過美國的金融系統。

只要美國想制裁哪個國家，把它踢出美元跨境支付體系，基本就是判了這個國家死刑，之前有朝鮮，後來有伊朗、委內瑞拉，美國財政部只消禁止某個國家進行美元清算，這個國家幾乎買不到任何進口貨，出口也收不到帳款，最後只能俯首稱臣。

中國大陸馬上要成為世界最大經濟體，可是人民幣想跟美元搶主導地位，卻差得遠了，舉凡石油、天然氣與其他原料、糧食等進口，都須靠美元計價購買、結算，沒有SWIFT或美元外匯，立即釀成致命危機。

當然大陸之前已經考慮到這個問題，希望以換匯的方式，讓與中國交易的國家持有人民幣，但是目前成效甚差，以2020年第1季度為例，人民幣在全球外匯儲備資產中占比僅2.02%，人微言輕。

大陸的夢想是，掌握一個全球通用的虛擬貨幣，這將能避免依賴SWIFT所帶來的危機，但現在的矛盾是，如果由中國央行來發行數位貨幣，絕對不會像比特幣一樣，完全是無需許可的無國界區塊鏈運行體系，這樣別人為何要持有？但不是央行來發行，數位貨幣控制權最後落入別人之手，又與現在的美元何異？

人民幣國際化的口號，已經喊了好幾年，既然其中有具體的困難，大陸做不到，數位化的人民幣，怕同樣也很難成為國際數位貨幣的一部分吧。