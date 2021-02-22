經濟日報社論／正視疫情對基層勞工的衝擊

今年的春節和往年大不相同，國際旅遊幾乎完全停擺，觀光相關產業仍然低迷，從業勞工是最大的受害者。因此，今年的勞工年終獎金平均數只有1.11個月，低於去年的1.31個月，是八年以來新低，而且實施無薪假的公司又再增加，對勞工的生計造成很大的影響。

再看勞動部公布109年度「勞工生活及就業狀況調查」，顯示因疫情而受裁員、減薪、不加薪或服務單位倒閉等困擾的勞工超過7%（約70多萬人）。另外，因疫情影響轉職或轉業者占6%（約60多萬人）、影響赴海外工作計畫者近4%，還有近11%勞工因而規畫進修或學習其他專長。等於近三成勞工受到嚴重衝擊。

此外，加班者較前一年下降，延長工時數也較前年減少，且加班後有加班費的不到四成，補休的約占一成，等於近半加班勞工未獲得應有的補休或加班費。再把下班後接獲通訊交辦且當下執行工作平均每月超過五小時的12%勞工計入，即知加班而未獲合理補償的勞工高達六成；勞工兼職者也占了6%。

綜合而言，去年的疫情確實對勞工產生很大的負面衝擊，因失業、減薪或轉業、進修而減少所得的超過200萬人；以加班來彌補所得減少的機會也降低，甚至加班的勞工有六成沒有得到合理的補償，這或許和許多產業、企業受到疫情衝擊而陷入困境有關，但勞工是最終最大的受害者。

相對地，主計總處於去年底公布的「108年工業及服務業受僱員工全年總薪資中位數及分布統計結果」，包括各月經常性薪資（含本薪、按月津貼等）及非經常性薪資（年終、年節、績效獎金、員工酬勞及加班費等），受僱員工薪資中位數為49.8萬元，平均每月約4.2萬元，僅較前一年增加1.6%；平均數則為64.4萬元，較前一年增加2.4%。

中位數與平均數相差14.6萬元，差距比2018年的13.9萬拉大了5%，且中位數對平均數比值已從2013年的0.8降至0.77，顯然高薪者的薪資成長速度遠比低薪者高出甚多，尤其未滿25歲的勞工全年薪資中位數只有34.9萬元，等於25歲以下青年就業者有超過一半的每月總薪資不到2.9萬元，反映勞工在高低薪階層間存在所得分配更趨不均的現象。如果再把資本利得、財產所得的高成長率相對比，可想而知台灣所得或財富分配不均的程度已更為嚴重。

另一方面，主計總處公布去年1至10月全體工業及服務業受僱員工的薪資，平均經常性薪資為4萬2,426元，年增1.5%，總薪資5萬4,989元，年增1.52%；實質經常性薪資為4.1萬元，年增1.81%；實質總薪資則為5.3萬元，年增1.82%，四者都創下歷史新高，和上述差距擴大的現象頗不一致，甚至讓人以為勞工的「薪情」已經改善，其實不然。

因為去年10月底工業及服務業受僱員工人數794萬人，較疫情爆發前的前年12月底少了5.6萬人，顯示就業市場未能回復到疫情之前水準，主要是疫情嚴重的5月時，遭解僱、退出職場多為低技術、低薪者，後來都不在訪調範圍之內；留在職場的都是有專業技能的高薪者，尤其是資訊電子業受惠於疫情，接單多，員工薪資及獎金也普遍較高。低薪勞工退場、高薪勞工薪情改善的結果，當然得到平均薪資增加的「假象」。

因此，政府不宜過度解讀上述失真的薪資數據，反而更應特別專注200萬名以上的基層勞工，尤其是因疫情而陷於失業、低薪、少加班機會，必須兼職，或加班而未獲合理補償的低薪勞工。今年健保、國保和勞保的保費三漲，對於基層勞工的衝擊更甚往年；勞保潛藏債務高達10.2兆元，可能將在五年後破產，更讓許多勞工極為惶恐。在疫情完全結束之前，政府實有必要延續或推出新的勞工紓困措施。