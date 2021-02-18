經濟日報社論／拜登安內和外 先拚經濟脫困

美國國會去年底通過了川普總統的9,000億美元追加經濟振興法案，拜登上任總統才一個月又提出1.9兆美元的紓困法案，包括中低收入戶發放紓困金、延長失業津貼、提供1,600億美元防疫經費、改善疫苗配送及加強病毒檢測等，但共和黨不太支持。

為此，拜登總統最近頻打悲情牌，指出美國勞動市場仍持續低迷，1月失業率仍維持在6.3%的高檔，可能要花十年的時間，才能走出就業困境。剛好美國商務部才公布去年第4季的經濟成長率僅季增1%，遠不如第3季的季增33%，復甦動能明顯減弱，全年經濟負成長3.5%，比2009年金融海嘯後經濟萎縮2.5%還要嚴重，也是1946年以來最差表現，擺明要川普和共和黨承擔經濟衰退的責任。

企業界對於拜登政策的反應則呈現分歧。產業協會和大型企業高階主管大致樂見扭轉前朝的政策，包括重返《巴黎氣候協定》、重新加入世界衛生組織及放寬無證移民取得公民權等；大企業遊說團體也表態要成為新政府建設性的合作夥伴。但是立場偏向共和黨的美國商會警告拜登，在此經濟復甦最脆弱的時刻，最好不要提高企業稅或提高最低薪資等管制措施。

由此可知，拜登在內政上面臨的最大難題就是：一方面要短期紓困，解決貧富差距擴大，完善基礎設施，需要更大規模的財政支出，從而使財政赤字雪上加霜；另一方面只能透過對富人加稅，包括科技公司的企業稅率將從21%提高到28%，對年收入超過40萬美元的人加徵稅收，將最高個人收入稅率提高至39.6%，對年收入超過100萬美元的美國人徵收資本利得稅等，不但會得罪支持拜登的科技業界，且因稅基狹窄而難以填補急遽擴大的財政缺口。加稅花錢又形成「更大的政府」，在意識形態上很難獲得共和黨的諒解和支持，可能進一步擴大對立。

在對外經貿關係方面，川普的美國優先政策和單邊主義，造成盟國疏離，輕啟美中貿易大戰又搞到美國得不償失，彭博報導甚至以「中國贏了川普的貿易大戰，並讓美國人付帳」，狠狠打臉川普。最令人吃驚的是，美中貿易大戰讓東協取代美國，成為中國的第二大貿易夥伴，進而擴張了中國對全球的出口；對中國貨物加徵關稅，提高美國製造的商品成本，反而使美國對全球出口減少。中國並沒有因為關稅而降低售價，最後是美國的公司和消費者在支付關稅，美國國家經濟研究院統計，關稅使得美國消費者損失了168億美元的所得。

川普說會把工作機會帶回美國，讓鐵鏽帶復活，結果工作機會最後還是移到海外，關稅保護只是拖延一點時間而已。結果是美國的國內生產毛額（GDP）在2018、2019年減損了0.08個百分點，中國在同一期間只減少了0.3百分點。聯合國貿發會統計顯示，去年外商對美國的新投資（FDI）銳減49%至1,340億美元，且在新冠疫情爆發之前就已開始；但一直排第二名的中國，去年FDI小幅成長4%至1,630億美元，獲得的外人直接投資比世界上其他國家都要多，首度擠下美國。所有經濟數據都指出，川普經濟學實在是一敗塗地。

因此，拜登的財經政策底線就是不要重蹈川普的覆轍，策略上則重於「安內和外」，也就是內政上先促進社會安定，兩黨合作，在國際關係上尋求各國和諧的前提下，趕快通過鉅額的紓困法案，擺脫疫情的糾纏，以促進經濟快速復甦為首要目標。

至於財政赤字遽增、通貨膨脹風險提高和貿易逆差惡化等問題，就只好等經濟明顯復甦之後，才有心力嚴肅處理。換言之，除非今年經濟呈現明顯復甦，拜登的租稅政策恐怕在明年之前都難以上路，也不會躁進重啟貿易衝突。唯一可確定的是，川普經濟學自此已被丟進歷史的垃圾桶。