經濟日報社論／兩岸可先從經貿重啟對話

美國總統拜登剛剛就任，他的中國政策還不是非常明朗，但是大方向卻是很確定的，因為拜登曾擔任八年的副總統，相當了解國際事務，他對於中國大陸在國際上的實力與兩岸關係的敏感程度，應該會比川普更為清楚。因此，即使川普執政四年把中國的形象徹底打黑，但是拜登知道他未來還是需要改善與中國的關係，只是他現在對大陸的態度會比以前當副總統時強硬很多。另一方面，如果美國未來要改善與中國的關係，那麼拜登就不可能像川普一般，把台灣當成美中關係的籌碼。反過來看，如果兩岸關係不佳，美國政府必須支持台灣，那麼美中關係可能也不容易改善。所以，拜登必然希望兩岸之間可以維持一個比較好的關係。

從日前美國國務院發表的一篇聲明中，大約就可以看到拜登政府的基本立場，其中對於一中政策的表態：「美國恪守三公報、《台灣關係法》和《六項保證》所概述的長期承諾」。同時，在該聲明中也清楚說明：「美方敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並與台灣的民選代表進行有意義的對話」。顯然，拜登一方面要維持美國在一中政策上的傳統立場；另方面，希望兩岸關係可以和緩，甚至展開對話。

在外交上，對話是很重要的，因為對話就代表雙方有溝通管道，許多事情就可以談，更重要的是，雙方不容易發生誤判，尤其是兩岸現在軍機飛來飛去，萬一擦槍走火，結果應該不是任何人願意看到的。去年元月初總統大選之後，兩岸政策協會曾經做過民調，其中詢問兩岸是否應該重啟對話，結果59.8%的人支持，只有20.5%的人反對；也就是說大多數國人認為重啟對話對於兩岸關係的改善會有幫助，而且支持政府應該去做。

事實上，蔡總統對於國人希望兩岸應該有對話這件事情，也瞭然於胸。去年大選勝選演說時，就曾說要以「和平、對等、民主、對話」做為兩岸互動的基礎。另外，在今年元旦講話時，蔡總統又再強調，只要北京有心化解對立，在符合對等尊嚴原則下，「我們願意共同促成有意義的對話」。然而，現在兩岸「已讀不回」的僵局是從蔡總統第一任開始，她表明不接受「九二共識」，而只說要依中華民國憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸關係。但是因為沒有清楚說明兩岸關係為何，導致大陸方面說這是張沒有填答完的答案卷，從此兩岸已讀不回。再加上兩年前，蔡總統在回應習近平的說法時，刻意說：「我們反對一國兩制的九二共識」，此種說法更加深了兩岸關係的惡化。

對於中國大陸而言，立場很清楚就是「一個中國」與「九二共識」，其實有沒有九二共識並不重要，關鍵在於蔡總統對於兩岸關係的立場是如何，比方說，蔡總統是否可以說：「兩岸關係不是國際關係，但也不是國內關係，而是一個特殊關係，我們要用中華民國憲法和兩岸關係條例來處理兩岸關係。」如果蔡總統不願意，那麼就請拿出一個可以讓兩岸都接受的說法，否則兩岸對話可能很難實現。

我們相信只要處理好兩岸立場的問題，後續的對話就會容易很多，兩岸可以從一些重要而不敏感的議題開始，比方說台灣重回WHA，而更重要的還是兩岸經貿的諸多議題，包括台商經貿糾紛、兩岸供應鏈重組、ECFA後續協商和台灣參與RCEP等議題。

總而言之，台灣是一個小國，我們應該用更有彈性的做法來處理兩岸關係。再說，拜登政府未來要求台灣與對岸重啟對話的壓力可能會愈來愈大，我們的政府應該及早做好準備才是。