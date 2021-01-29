經濟日報社論／拜登紓困案要付出的代價

新冠疫情引發美國經濟衰退，拜登就任總統後將提出金額高達1.9兆美元的「美國救助計畫（American Rescue Plan）」刺激景氣方案。這項計畫金額龐大，財源堪慮，短期雖然是美國經濟的強心針，但長期對全球金融市場將有衝擊。從民主黨來看，這套相當於國內生產毛額（GDP）9%的紓困方案，包括急需的疫苗與健保支出，以及恢復經濟的紓困與救濟金，都不可或缺。但是從共和黨來看，經濟已經這麼糟，這筆支出對債台高築的美國勢必雪上加霜。

新任財政部長葉倫就是這項龐大計畫的執行人，她在國會聽證會中表示，如果美國不迅速增加政府支出並注入經濟，將面臨「更長時間、更痛苦的經濟衰退」和「長期創傷」。但是葉倫是替拜登政府發言，只考慮短期拉抬經濟，卻忽略了長期的負面效果。

為了籌措財源，目前拜登政府計劃增稅，把企業所得稅從21%上調至28%，個人所得40萬美元以上者將徵收12.4%的社會安全薪資稅。增稅之說一起，必然引發反對，參院現在兩黨陣營的票數是50對50，如法案想在參院快速過關，拜登需要至少十位共和黨籍議員的支持。參議院多數黨領袖舒默已經威脅共和黨要合作，否則不惜動用所謂的「和解程序」，讓法案通過門檻降至51張同意票，這意味著拜登為通過紓困方案，不惜犧牲就職演說中所揭櫫的和諧與團結，付出昂貴的政治代價。

增稅遠遠不敷財源，美國還將增發債券來因應，這將推高通貨膨脹，葉倫就以前聯準會（Fed）主席的身分主張，在特別時期應該把對預算赤字的擔憂放在次要位置，「這個世界已經不一樣了」。葉倫認為，目前低利率將會維持相當長一段時間，只要利率夠低，用債券借錢，讓經濟不萎縮，就是划算的；最糟的是花的錢不夠，還要用更多的錢來補債務漏洞，就像歐債危機中的希臘，永遠追不上。

但是借錢另一個副作用就是會推升通貨膨脹，柯林頓總統時代的財政部長、哈佛校長桑默斯，就是民主黨內少數質疑這種做法的人，他擔心當疫情過去之後，整個經濟會過熱並產生通貨膨脹。反對鉅額紓困方案的人認為，現在的經濟萎縮僅是暫時性的，不是長遠的，主要失業部門是在餐飲、運輸與娛樂業，這是因為維持社交距離所致，一旦疫情過去，很快就會反彈，無須下猛藥來治。

在12月川普政府第三次紓困之前，美國已經花下約3兆美元紓困金，雖然個人與公司企業拿到了錢，但是大疫之年，沒有人敢花。據估計，銀行中有1.6兆增加的儲蓄，這些錢會在疫情結束後紛紛出爐，投入消費與投資，並使經濟過熱。

除了之前的3兆美元，現在還要加上川普的第三次紓困9,350億，以及拜登政府的1.9兆。有人估計今年的前九個月，每月會有3,000億美元注入經濟體系，錢真的多到淹腳目了，通貨膨脹躍躍欲起。

這個時候本需要Fed提高利率來壓制通膨，Fed主席鮑爾卻公開表示，貨幣政策仍會維持寬鬆，提高利率的時間「不會很快來到」，他也會繼續目前每個月以1,200億美元購買美國國庫債券的作為。換句話說，在沒有達到Fed宣示的2%通膨目標之前，量化寬鬆還是會繼續下去。

全球經濟就像疫情一樣，來得快，去得也快，現在的經濟蕭條，很可能僅是表象，從中國大陸的經濟迅速反彈，我們可以預想美國與全球經濟恐怕也會V型反彈，屆時Fed為抗通膨，很可能會手忙腳亂，被迫提早升息。Fed可說是全世界的中央銀行，一旦開始升息，勢必會擾亂全球金融市場秩序，已經有人預測，美國再度以鄰為壑，會導致全球未來五到十年內的地緣政治和國際秩序陷入混亂，台灣的股市與經濟都要有所準備因應。