經濟日報社論／2021新興經濟體的機會與挑戰

展望2021年經濟，新興經濟體將成為牽引全球復甦的火車頭，但是根據世界銀行的最新報告，新興經濟體中疫情控制與經濟表現皆優的中國、越南，都會出現2022年降溫的情形。瞭解未來兩年新興經濟體動向，是政府與投資大眾的重要課題。

2021年全球經濟的特點之一，是新興經濟體耀眼的經濟復甦。世界銀行在這個月發布的「2021全球經濟展望」就預估，2021年全球經濟成長率為4%，其中先進國為3.3%，新興國為5%。到了2022年，先進國的經濟會更上一層樓到3.5%，但是新興國減速到4.2%，也連帶拉低2022年全球經濟成長到3.8%。

為何未來兩年的新興國家經濟會出現先強後弱？首先要瞭解的是，儘管2021年新興國的平均經濟成長率為5%，但多數國家並沒有達到這樣的標準。目前先進國家的疫情依舊嚴峻，歐美日等國在封城的狀態下經濟疲軟，因此許多依賴先進國家市場的新興國，例如依賴紡織品出口的孟加拉，與海外觀光客的斐濟、泰國等，至少今年上半年的經濟展望不是很樂觀，這些國家的經濟特徵就是，2021年成長率會低於新興國平均值，但隨著先進國的好轉，2022年會有更好的表現。

新興國在2021年有好表現，主要是來自於兩個主要國家的高成長：世界GDP排名第二的中國、第五的印度，分別是7.9%與5.4%。相較之下世界GDP排名前十名的其他發展中國家，例如第九的巴西，或第11的俄羅斯，都只有3%或以下的成長率。

因此2021年的新興國家高成長率，簡單來說就是中國的牽引效果。世界銀行評估今年第1季疫苗就可以普遍在先進國家施打，並且逐漸出現成效，隨著先進國家的疫情受到控制，2021年內將會出現報復性消費潮，而疫情控制成功且生產鏈完備的中國將迎來生產與出口熱潮，帶動今年經濟成長率衝到2012年以來最佳表現。到了2022年，因為先進國消費潮退燒，以及中國自身疫情下啟動的景氣刺激方案告一段落，成長率會回穩到5.2%，而中國在2022年的降溫，也將會拉低所有新興國的GDP平均值。

從中國的經濟展望可以看到，2021年新興經濟體的重要拉力，來自先進國家的疫情受控與消費熱潮，而這股拉力將會在2022年消退。

除了中國以外靠製造業出口拉動成長的國家，例如越南、以及依賴美國市場的墨西哥，也都將出現同樣的趨勢。

如果2021年新興經濟體的主要成長引擎是生產與出口，那2022年觀光業的復甦將是發展中國家的依靠。專家預估先進國將在今年秋季前後，完成全民疫苗接種，而這意味著被壓抑長達近兩年的海外觀光消費動能，將會在2022年全面爆發。

至於以天然資源、農業出口為主的新興國經濟，由於全球疫情將在2021年開始受到控制，先進國經濟的回穩成長，將帶動礦產、大宗農產品的價格穩定上升，天然資源出口新興國的經濟將呈現今年撥雲見日、明年會更好的局面，例如石油與天然氣為主的俄羅斯、小麥與石油為大宗的哈薩克、依賴銅礦的非洲尚比亞。

從世銀的最新報告，可以看出未來兩年，全球疫情控制、先進國消費潮與海外觀光潮、國際商品價格的回穩、發展中國家債務問題等因素，將決定不同新興國經濟的走向。

而對台灣而言，雖然我們的人均國民所得早已脫離發展中國家的範疇，但是世銀的報告告訴我們，2020年旺盛的出口是台灣重要的經濟成長拉力，這股拉力預計可以持續到2021年，但可能在2022年降溫，因此台灣政府必須及早未雨綢繆做好準備，莫在2021年的全球消費熱潮中沾沾自喜，然後迎向一個出口訂單縮水、冷風蕭蕭的2022年。