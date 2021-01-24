經濟日報社論／揮別川普時代 建構台美新合作模式

美國拜登總統上任立即公布多項行政命令，如預期所料，除了美國停止退出巴黎氣候協定以及世界衛生組織（WHO）外，其他措施主要集中在內政領域。台美經貿議題並非拜登新政府的優先選項，但台灣仍應先做好準備。

在川普時期台美雙邊貿易及投資均大幅成長，經貿互動密切。蔡政府一再宣稱台美經貿關係史上最佳，但在成長的背後，仍然衍生一些問題，有待未來與拜登新團隊謀合。

川普掀起美中貿易戰，雙方除了互相對產品加課關稅外，在供應鏈方面也開始分道揚鑣。以美國為主的國際品牌大廠，將供應鏈依中國市場及美國市場進行分流，台灣的代工廠商也配合進行調整。所以對大陸依賴降低，與美國供應鏈更加緊密結合，造成對美國出口增加；特別對美貿易順差由美中貿易戰發生前2017年的167億美元，在2020年1至11月增加到270億美元，再創歷史新高。影響所及，美國今年1月將台灣列入匯率操縱國的觀察名單。

美國去年貿易逆差估計突破9,000億美元，為史上最高；美國對中國貿易逆差縮減，但是對其他國家貿易逆差大幅成長。

目前拜登新政府對此問題尚未表態，但是美國一向非常關切對單一國家貿易逆差的增加，拜登政府應該也不例外。美國國內普遍認為雖然制裁中國政策奏效，但是對中國貿易逆差移轉到其他國家，工作機會也沒有明顯流回國內，美國仍應採取必要行動。

過去台灣一向由產業垂直分工角度解釋台美貿易失衡。台灣對美國出口以中間產品為主，反而有助於提升美國品牌產品競爭力，但似乎說服力不夠，美方並不買單。

未來台灣除了以貿易角度外，也應由落實雙向投資，建構產業合作同盟為主軸，化解台灣對美國貿易順差增加下，美方的疑慮。

以台美貿易最主要半導體項目為例，由於台灣半導體製造領先全球，而且美國在半導體材料及設備具有優勢，雙方早已建立密切的貿易關係。而隨著台灣半導體規模不斷擴大，對設備及材料需求上升，不但增加對美國的直接採購，也吸引以美國為主半導體外商，持續在台灣加碼投資，就地供應台灣半導體企業，此部分在貿易帳上並無法顯現。

另外在企業多元布局的考量，以及美國國家安全的需求，也促成台灣半導體龍頭台積電赴美投資。台灣與美國在半導體產業已經超過單純垂直的貿易分工關係，而是緊密深化的供應鏈合作關係。

基於此，台灣應掌握此波美台雙邊貿易及投資躍升機會，吸引更多美國半導體廠商來台投資，同時導引半導體業者全球布局赴美投資，也帶動美國就業市場。我方應打造台美供應鏈策略夥伴關係，進而塑造台灣成為全球半導體製程重鎮。

除了半導體產業外，台美在其他產業例如電動車、綠能、醫藥材及5G，具有互補性及長期合作基礎。台灣應藉此向美方提出更具體的合作建議，在技術發展、市場開拓或是供應鏈關係上都能有更進一步突破。台灣也應力求在制度上與美方調和，例如台美已就投資審查架構有所交流，未來可就高科技技術認定範圍方面，尋求更多的共識，如此才有助於產業合作同盟關係的建立。

台灣也必須認清即使在川普時期，美國各界雖然高度支持美台雙邊貿易協定（BIA），但美國行政部門不但未明確表態，甚至對一些陳年貿易爭議及雙方貿易失衡仍有批評，而且拜登早已表明在美國經濟未改善之前，不會簽署新的貿易協定。

所以未來與其追求尚未成熟的台美貿易協定，不如務實地與美國建立新的產業合作模式。