經濟日報社論／NCC屈從業者 有負全民

立法院通過了「前瞻基礎建設」第三期預算，其中廣受外界矚目的一個項目，就是國家通訊傳播委員會（NCC）編列了155億元，補貼電信業者加速5G基地台的建設。此案受在野黨強烈批判，但還是照章通過。我們反對這項不合理的預算，因為涉有政府和業者合謀將全民資源輸送給業者之嫌，司法機關和監察院都該主動偵查，探究是否有違法失職情事。

理論上，政府為發展關鍵產業或基於國家安全，可以提供補貼或保護，以激勵其生產或發展，例如二次大戰之後不少國家的汽車或鋼鐵業，都在補貼下得以生存成長。然而，台灣目前5G產業只是原來4G效能的提升，並非從無到有，也看不出從4G變成5G之後就能產生何種關鍵之變化，非得以5G取代4G，否則產業就會崩解或國家將面臨重大傷害。因此，以「國家戰略價值」為由，對業者基地台架設提供巨額補貼，並讓產權歸於業者，是很難被認可的。

之所以會有如此發展，無非是因為去年初5G競標時，電信業者卯足全力高價競標頻譜，創造了頻譜單價的全球最高紀錄。這當然提高了經營壓力，必須絞盡腦汁來提高未來收入、降低經營成本。然而，賠本的生意沒有人會做，既然業者敢用高價搶標，就已盤算好未來不可能不獲利。所以，要在何種時程、何種區域、架設多少數量的基地台，當然早有規劃。今天，NCC以加速、加量基地台架設為由，巨額補貼特定業者，已經涉入業者經營內涵，絕非一個正常國家監管單位該做之事，也不在NCC法定業務範圍之內。

去年初5G決標金高達1,400億元，NCC立刻表示，行政院將召開跨部會協商並運用「政策工具」協助，讓5G資費延續4G質優價廉特色，也會向政院爭取調降電信業頻率使用費，或利用溢增標金協助業者發展5G創新應用服務的可行性。如此「善意」的主動關懷，讓業者對「政策工具」充滿無限想像空間，迅即在2月初透過電信產業發展協會提出驚人訴求，希望5G溢增的標金部分至少以820億元用來補助電信業者網路建設、創新應用發展、資安防護，還要求免收5G頻譜使用費等。

訴求中包括「編列400億元協助電信業者在具有戰略需求的地區及公益機構建置5G網路，如機場、高鐵、捷運、港口、大型表演場、特定醫院或學校等共建共站建設補助」云云。去年9月五大電信業者董座聯袂拜會NCC繼續表達訴求，NCC逐漸難以招架。對照目前NCC和為業者說項立委提出的補助理由，已看得出NCC身為一個監管機構，但在「上下夾擊」之下，連發言都幾乎複製業者訴求。

2013年，業者以1,186億元天價標下4G頻譜之時，外界也懷疑其能否經營獲利。政院在次年5月提出150億元的政府支持，但主要是以經濟部協助發展商業模式、創新應用發展，另搭配釋出公有建築讓業者架設基地台等方式協助。當時張善政院長分寸拿捏得宜，表示政府資金「不會用在電信業者的基礎建設，如基地台架設」。

NCC和說項立委提到外國也對5G發展投注資金協助，其實都是針對研究發展和相關商機的投注，並沒有直接補助基地台架設的，否則「頻譜競標」就失去意義。

各國為避免數位落差，只對偏遠地區提供基地台架設補助，我國也一直有效率地進行此事。今天業者得寸進尺，監管機構方寸大亂，行政院公私不分，立法院放棄權責，居然分不清政府支持業者的紅線為何，令人痛心遺憾。

既然相關預算已經通過，我們呼籲NCC不妨改變模式，用這筆預算來優化5G業者的商業環境和創新應用；若執意直接將國家資源轉為業者資產，將面臨嚴重的政治和可能的法律責任。