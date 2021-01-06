經濟日報社論／提升產業韌性 當務之急

新冠疫情持續至今，情勢依然嚴峻，影響所及，全球幾乎數百萬家企業受到波及。國際勞工組織（ILO）2020年底發布的數據顯示，疫情導致亞太地區2020年失去8,100萬份工作。美國地區的狀況更是慘烈，以直接受到封城管制影響的餐飲業為例，全美餐飲業協會表示，除了在2020年已關閉的11萬家餐廳外，未來幾周恐再關閉1萬家。這場新冠疫情讓企業開始學習到組織經營除了追求效率與彈性（Flexible）之外，更需要韌性（Resilience）。

所謂韌性意指企業回應災害事件及從災害中回復的能力，這包括事件發生前的預判，事件發生中的回應與調適，以及事件發生後的回復與成長。首先，在事件發生前的預判方面，企業是否在平常即有對未來環境做前瞻掃描與評估的行動，是否針對未來可能對企業產生重大衝擊的外在可能因素，例如政治法規（如美中貿易及科技大戰）、科技（如破壞性的各種數位技術）、經濟（如金融海嘯）、社會環境等變因進行相關的評估，尤其是組織所面臨的各種可能風險，如產業供應鏈、市場、競爭及客戶的變化，並預擬因應舉措。

由於國內大多是中小企業，資源相當有限，這方面的前瞻思維相當薄弱，大多抱著船到橋頭自然直的心態，平常並沒有積極對未來可能的變化預作準備，因此當意外一來，常常措手不及而很快就停業或倒閉。去年疫情發生不久，一些知名的餐廳就宣布關門，實在是令人相當惋惜。

而根據WEF 2020年全球風險報告指出，未來十年內還可能發生的風險包括極端天氣、天然災害、喪失生物多樣性、資料詐騙或竊取、網路攻擊、水資源危機、全球治理失敗及資產泡沫化等風險，從產業發展的角度，有需要評估其對國內產業可能的危害程度而未雨綢繆。

其次，在事件發生中的回應與調適方面，首要之務在於保障全體員工的健康與生命安全。

以此次疫情為例，如何做好相關防範及健康管理措施，以保護所有員工的健康，有賴於公司平常的演練及疫情時期嚴格的管制。觀察目前台灣企業的防疫狀況，雖然有些組織以很嚴肅的態度在進行防範與管制，但也看到很多單位在國內疫情緩和下已放鬆戒心而形式以對，若萬一形成防疫缺口，後果將不堪設想。

除了人員的安全外，如何讓組織營運不中斷，包括業務、生產、供應鏈的掌握，以及如何在公司沒業務之下還能繼續存活，考驗組織的應變能力。尤其是現金流，有日本經營之聖之稱的京瓷公司創辦人稻盛和夫即指出，企業經營必須以手頭的現金為基礎，努力提升自有資本比率，保證自己的現金流量。

該公司可以在二至三年沒有營業額的情況下仍能存活，因為有足夠的儲備。而除了平常的準備之外，隨時掌握政府的紓困與振興措施也是必要的行動。

最後是事件發生後的回復與成長。此次疫情影響既深且遠，不管是國際政治、經濟產業、消費及民眾的生活方式都將展現出與過去不同的面貌，雖然帶來許多挑戰，但也有許多的商機亟待發掘。

例如過去多數活動以面對面的交流進行，非常仰賴人在實體及空間移動，但未來需要透過數位工具進行交流互動，或透過機器人進行無人服務，型塑新的低接觸消費體驗；又如過去在就醫、教育、工作方面的互動交流，未來防疫意識增強將帶動線上生活和在家工作的增加，在零接觸趨勢下，診療、工作、教育和娛樂將移轉至線上，運用創新科技提升零接觸互動。亦即未來需要更智慧、更彈性、更健康及更永續的產品、服務及基礎建設，如何提前部署以掌握未來商機，現在即需採取行動。