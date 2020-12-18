經濟日報社論／打炒房 立即改革囤房稅

由於去年資金大量回流，國內資金氾濫，利率偏低，導致中南部的預售屋出現紅單、白單（預售屋承購權）交易滿天飛的亂象，引發房價蠢蠢欲動，讓所得追不上房價的弱勢團體人心惶惶。中央銀行最近無預警地提出房市選擇性信用管制措施，鎖定公司法人購置住宅、自然人購置第三戶以上等進行貸款成數限制，以抑制投資客炒房，各界都予以肯定。

但是，央行的措施是在無法調高利率（價格）的限制下，透過房貸成數（量）的調降，盡一份抑制「投資（機）客繼續買房」的心力而已，並未提高不動產的任何持有成本，對於已經囤房、囤地的投資客影響有限，也就不能消解既有的囤地囤房數量。

根據財政部財政資訊中心歸戶的不動產持有統計，符合財政部囤房稅定義的多屋者，也就是個人及配偶、未成年子女持有四戶及以上者，人數已經從2013年的26.8萬人，增至2019年的31.5萬人，六年間就增加4.7萬人；多屋者擁有的房數則從2013年的140萬戶增加至2019年的164萬多戶，增加了25萬戶；人數和戶數都成長18%，且新增106萬戶的房屋中，有四分之一是由多屋者取得；不到4%的人，持有房屋數就占了房屋總數的14%，代表囤房和居住不正義的問題是愈來愈嚴重，房價和房價所得比、房租也就不斷上升，已蔓延到中南部，引發廣泛的民怨。

造成囤房、財富集中問題的最主要原因，就是不動產的持有成本（利率和持有稅負）嚴重偏低。在利率受國際貨幣寬鬆政策的限制下，央行兩年之內恐怕無法提高利率，必須內政部在實價登錄方面納入「資訊揭露至門牌」及「預售屋即時登錄」，以及內政部、財政部合作在提高不動產的持有稅負方面有積極的作為，才能讓閒置又不願出租或興建的囤房、囤地投資客，受不了持有成本的提高，從而釋出空屋，還原房市供過於求的真相，才能讓房價回到合理價位，給年輕人和弱勢者有買得起或租得起房子的機會。

令人遺憾的是，在提高不動產持有成本方面，內政部的實價登錄打假球打了兩年，說要建立科學的不動產評價制度，研議了四年還是毫無成果，社會住宅跳票，還高姿態和地方政府相罵，甚至撈過界反批囤房稅，成了居住不正義的反面教材。財政部首長先是以「暫不推動囤房稅」，推卸責任給地方政府，最近還說要「兩年內檢討囤房稅制」，到現在還在「思考」如何落實有效的稅制，這些推拖作為都讓年輕人、弱勢者大失所望。

財政部應該深知，近年來房產持有稅出現不進反退的現象，是因地方政府單獨、片面從事租稅努力，無論是調高房地持有稅的稅基或囤房稅的稅率，並不會獲得補助款或統籌分配稅款方面的獎勵，還要單獨承擔地方的政治壓力，最後不得不退縮到底線。而且囤房者持有的多筆房地跨越縣市，各地方政府卻只掌握轄區內的不動產資料，無論如何調高稅基或囤房稅的稅率，還是課不到囤房稅。

因此，財政部應該將不動產全國歸戶資料提供給地方政府，並讓多屋者選擇持有的不動產中超過三戶以上部分，申報為「非自住」房屋，地方政府自然能課到囤房稅。至於稅率結構，應由財政部統一提高並全額累進，超過一戶但出租者，其門檻稅率應和非住家非營業用的2%一樣，則可促進多屋者增加租房供給，減輕弱勢者租不起的問題。若不出租，超過一戶的門檻稅率就和營業用的3%一樣起跳，超過二戶的稅率則訂為4%，超過三戶的稅率則訂為5%。房屋稅條例馬上就可以修訂，財政部加入打炒房行列，才易收到立竿見影的效果。