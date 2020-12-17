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經濟日報社論／拜登中國政策 按下暫停鍵

經濟日報 / 經濟日報社論

經過全美各州選舉人團在14日投票之後，拜登勝選總算塵埃落定，拜登時代將正式展開。在拜登的外交政策中，以中國政策最令人矚目。中共中央政治局11日會議，特別就切實做好國家安全工作，舉行集體學習，邀請現代國關院院長袁鵬講解並提出工作建議。袁鵬是大陸著名的美國問題專家，此刻的中國國安挑戰又以美國最為重要，對拜登政策的關切可想而知。

大陸對拜登政策的預判有三重，其一是擔心川普在最後幾個月出台的中國政策，鎖死了拜登選項，讓未來的新中國政策難以突破川普設下的框架；其二是，將中國視為主要戰略競爭對手，已是美國朝野共識，甚至是政治正確，拜登很難急轉彎；其三是拜登團隊對中國問題意見分歧，同時存在「強硬對付」和「務實合作」的想法，達成共識需要時間磨合。

其中又以川普政府加緊採取強硬措施，影響最大，譬如美國經濟制裁負責鎮壓香港與新疆的公司與官員；又增加了89家與解放軍有關企業，列入國防部禁止投資黑名單；美國政府向來不承認西藏流亡政府，現在打破60年先例，邀請西藏流亡政府領導人洛桑森格到白宮作客，到台灣訪問的高官絡繹不絕，國務卿龐培歐選後接受訪問時更提到「台灣不是中國的一部分」。

川普臨去連續重拳出擊，中國盡量忍耐不去做出針鋒相對的回應，但是中國畢竟不是伊朗，難以完全忍氣吞聲；外長王毅7日還向拜登團隊喊話，美中應開啟各層級對話，任何問題都可以拿到桌面上來談，但是11日就針對川普政府近日的限制措施表示：「美國國內的反華勢力出於一己私利和政治偏見，對中國進行不擇手段的造謠抹黑，毫無理智的打壓制裁…，美方這些人的倒行逆施該收場了。」

對美國不敢反應，北京卻把氣發在別處，經濟制裁澳洲，目的就在殺雞儆猴，阻止其他的國家有樣學樣，而收緊香港國安法的施行，逮捕民主人士與學生，也在造成既成事實，防止未來美國企圖介入干涉。

但是從另一個角度來看，川普對中國的新限制，恰恰墊高了未來拜登與北京交涉的基準，讓拜登手中有更多籌碼與中國交涉，換句話說，北京可能要拿更多的東西來交換，才能回到原點。

拜登其實並不急著要與中國達成協議，他的當務之急，是處理美國疫情和經濟，既非要強化和中國的競爭，也不是要積極謀求與中國的合作，尤其是面對參議院占多數的共和黨，虎視眈眈預備「逢拜登必反」，凝聚兩黨共識，反而靠的是「共謀反中」。

拜登的中國政策要跳過「川普陷阱」，提出中國政策的新願景、議程，是不可能的，未來一年還是延續川普政策的大架構，僅僅做些微調，最多在疫情、氣候變遷或核武議題上，尋求個別議題的合作，而非全面的和解。

拜登政府的對華政策，會與川普的零和式「美國優先」大不相同，他的戰略考量是美中衝突將是一場持續數十年的馬拉松比賽，其結果將首先取決於美國是否能夠維持和增強自身競爭優勢，這包括了經濟活力、技術創新和意識形態吸引力。拜登雖然也會遏制中國，但不會有翻盤式的衝突，換句話說，拜登對中國不是按下重設鍵，讓美中關係可以重新來過；相反的，他是按下暫停鍵，等美國自身恢復力量後，聯合盟友，再與中國一決勝負。

同樣的，中國領導人也得到相同的結論，要重設關係是不可能的，但是讓緊張關係降溫卻是符合北京的政治利益，中國打的算盤是，時間對自己有利，在未來十年、廿年間中國經濟將繼續以高於美國的速度增長。

在美中磨合之間，台灣如何自處？美國繼續維持與大陸經貿戰，台商首當其衝，潛在美中軍事緊張，台海也是引爆點，未來拜登的中國政策如按下暫停鍵，也給了台灣時間，好好思考自己的真正利益與最佳選擇。

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