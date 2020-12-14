經濟日報社論／央行打炒房的弦外之音

中央銀行日前公布調整不動產貸款針對性審慎措施，是相隔十年央行再度祭出打房措施，同樣是打房，今年與十年前的總體經濟背景有許多的不同。跟十年前相較，當年打房是分四波段實施，今年則是一次到位；十年前央行啟動升息循環，今年在疫情影響下，短期內央行沒有升息的空間。在打房之外沒說的弦外之音，也透露出央行對明年台灣經濟的擔憂。

今年房市迅速由溫轉熱，主要是兩個因素推動：美中貿易戰帶動的台商回流潮，台商不只是回台投資產業，回流的資金也有相當規模流向房市；第二個因素是受疫情影響全球均實施低利率政策以振興經濟，台灣利率也來到近年低點，低利資金推升了房市。此次央行打房的特殊之處，是在理監事會即將召開前十天宣布，央行總裁楊金龍形容：「就算提早一天，也有其必要性。」

楊金龍提早打房的必要性有二，其一是政治，其二是經濟。過去蔡英文總統還在野時，常拿房市不理性上漲質疑國民黨，蔡總統當年勝選的原因之一也包含她承諾要解決房價的不合理情況，如今在她第二任任期才剛開始，房市就出現全國升溫的情況，民怨正悄悄累積。蔡政府嗅到了這股不尋常的氣氛，近期各部會接力端出打房措施，楊金龍說的「超前部署」，其來有自。

央行超前部署打房的第二個理由是經濟，在央行打房的新聞稿已說得清楚：「全球經濟不確定性仍高，主要經濟體持續維持寬鬆貨幣政策之資金外溢效應，銀行過度集中不動產授信，將影響信用資源配置，不利生產事業實質投資。」「不利投資」就是央行此次打房沒有明說的弦外之音。

去年台灣實質民間投資年增率9.86%，創六年來最大增速，這也是蔡總統引以為傲的投資台灣成績單。今年受到疫情影響，央行預測今年實質民間投資年增率為2.53%，中經院預測為2.29%。台灣今年經濟成長率表現雖然與各國比較相對突出，但明年的挑戰更大，央行預測明年民間投資成長將放緩至2%，意即僅能達成溫和成長。

明年是全球振興疫後經濟的關鍵年，在國際疫情復甦程度不一，美中貿易戰短期未必能平復影響下，台灣的外貿表現變數仍大，明年GDP仍以內需為驅動主力，民間消費與民間投資分別占GDP成長的1.51個百分點與0.39個百分點。

央行此時打房希望引導資金流向實業投資，特別是海外資金回流，最佳的選擇是投向台灣積極布局的半導體、5G與綠能相關產業。

促進投資並非央行主要職掌，但前任總裁彭淮南與現任總裁楊金龍對國內民間投資溫度同樣關心。彭淮南任內多次向外示警民間投資熄火的嚴重性，2012年彭淮南提出台灣經濟陷入七大隱憂，其一就包括民間投資偏弱。2016年彭淮南甚至「跨界」提出五缺問題影響民間投資，這其實是國發會與經濟部的任務。這些年央行已把看顧民間投資作為自己的任務，不論是彭或楊，在央行各場合屢次提到民間投資的重要性。

未來幾年台灣因增加對外軍購等因素，蔡政府在財政上的餘裕將比第一任任期更受限，在政府投資可能因財政負擔下滑時，民間投資的成績單就更顯重要。對於央行的示警，政府各部會不應各行其是，而是應該合力推動，讓打房的目標不僅限於消除高房價衍生的民怨，而是要把握這股機遇，將資金潮轉變成投資潮。對於工業區囤地、假借資金回流實為炒房等不合理現象，政府應拿出更有效率的方式應對。