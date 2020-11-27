經濟日報社論／RCEP：美中「印太戰略」的交鋒

經過了八年的談判，「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」終於在印度臨陣退縮一年後日前完成了簽署。這個全球最大的自貿區，範圍從東北亞、東亞、東南亞，再向西延伸到了南亞，向東南延伸到了大洋洲，海域則從西太平洋聯繫到了印度洋。15個成員國中有全球第二及第三大經濟體、全球最大消費市場、全球最具經濟活力地區以及全球最大製造業國家，可以想見，未來將為這個區域注入巨大的新動力與能量。

雙邊及多邊自貿區是近30年的產物。二戰結束之後邁入了一個新的全球化時代，但要期待所有生產要素在不同的國與國、地區與地區之間無障礙地自由流動，還得克服兩個挑戰，一是排除掉國與國、地區與地區之間的人為障礙，一是排除掉國與國、地區與地區之間的自然障礙。前者如對貿易及投資所設定的關稅及非關稅規定與投資門檻，後者如阻礙要素移動的崇山峻嶺及大江大海。前者要靠自貿區，後者則靠基礎建設。

原本世界貿易組織（WTO）有個更宏大的企圖，想要搞一個將所有成員都納入的全球自貿協定，但困難度太大，「多哈回合」談判終告失敗，於是退求其次，從難度最小的雙邊出發，乃至三邊、四邊、多邊等協定；理論上想要談成區域性自貿協定，參與成員數與難度成正比，但現實上還要看參與成員間的產業結構是否互補，以及區內是否有核心大國主導而定。

原本由美國主導、旨在建構一個將中國排除在外的「跨太平洋夥伴關係協定（TPP）」，2016年2月即完成簽署，未料美國卻在2017年1月川普總統上台後即宣布退出，因而遭到重大挫折。之後改由日本扮演中流砥柱，極力穩住所有成員，並在2018年簽署了一個轉型的「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，但氣勢已大不如前。

TPP最初並非美國倡議，但在歐巴馬2009年擔任總統之後，見獵心喜，宣布加入TPP談判並轉為由美國主導，原因是鑒於中國快速崛起並自2010超過日本成為直追美國的全球第二大經濟體，美國決定以TPP做為遏制中國的經濟手段，並宣布在2020年前將美國全球軍力的60%部署於西太平洋，配合如此的軍事手段，共同形成歐巴馬時代針對中國的「亞太戰略」組成部分。

面對美國日增的戰略壓力，中國除了積極推動RCEP談判，習近平上台之後提出「一帶一路」倡議，並號召籌建了亞投行，通過大力推動基礎建設，逐步克服從亞洲到歐洲、非洲阻礙生產要素自由移動的各種自然障礙。可以看到，一帶一路要打通的是「硬障礙」，RCEP要打通的是 「軟障礙」，兩者相輔相成，把軟硬障礙一一排除，就能逐步實現從亞太、印太，再進一步延伸到歐洲、非洲的經濟一體化。

由於歐巴馬總統八年任內推動的亞太戰略，並未在遏制中國上產生明顯實質效果，使得繼任者川普決心在亞太戰略的基礎上加碼為「印太戰略」，企圖在更大範圍、更大力度上壓制中國。印太戰略的實際操作，即是建構一個由美、日、澳、紐四國聯合的「平行四邊形」框架，標榜以西方價值、西方體制為特色的價值聯盟，與他們所貶抑的中國價值、中國體制對抗。

這即是正深陷於「修昔底德陷阱」美中兩強從亞太到印太的戰略交鋒，目前尚難預卜最終誰將勝出。從政治或軍事上看，似乎對美國有利；從產業或市場上看，似乎對中國有利，於是日、印、澳洲就會成為兩股力量較勁之處，這些國家態度取向，也將成為美中印太戰略大交鋒的風向指標。但不管如何，RCEP與一帶一路必將為區內除了美國以外的所有成員，帶來程度不一的經濟紅利。另外，無疑地台灣的處境將日益困難，這也是對台灣所有政黨與政治人物的重大考驗。