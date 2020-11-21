經濟日報社論／杜絕理專挪用客戶資金歪風

日前爆出台新銀行理專長達十年盜領客戶資金達3億元，創歷來新高紀錄，震驚社會，而該行在去年也是因理專挪用客戶資金逾8,000萬元，以及與客戶間有異常資金往來，被金管會核處800萬元罰鍰。但是，上周末台新金控連續三年列入道瓊永續指數，彰顯其在公司治理、社會關懷、環境保護的成績；而在台灣證券交易所的公司治理評鑑，不是列在前5%、就是排在前6%至20%，算是在領先群。

無獨有偶，玉山銀行在去年、今年也都爆發理專挪用客戶資金，但玉山金控更是持續列入道瓊永續指數，以及台灣證券交易所公司治理評鑑前5%的優等生。根據金管會統計，過去十年來累計35件理專監守自盜案，涉案銀行有22家之多，累積裁罰金額1.69億元。

上述正負面訊息的巨大反差，而且涉案銀行超過一半，代表金融機構的治理，根本上出了問題。金融機構應該以客戶信任為基礎，在嚴謹風險管理與遵守法規下，賺取利潤，並與員工、債權人、股東等利害關係人分享。但挪用客戶款項自然打破銀行、客戶的信任基礎，也損害公平待客與違反法規，即使賺取到高額利潤又有何用？

有些金融機構非常在意各種永續經營、企業社會責任、公司治理評鑑，不僅有部門專門負責評鑑相關事宜，還發錢請專業機構輔導，爭取入榜與優異成績。這些行為也只是為符合評鑑所需，進行相關訊息揭露與制度修正，但必須落實於實際經營，管理上務必到位。

銀行的理財業務，大多是由理專協助客戶投資，理專很容易得知高淨值客戶，比其他金融業更便利，而且不像放款、投資要有資本計提與資金成本，理財業務的手續費收入，扣除佣金與相關費用，都是銀行的獲利，因此這十幾年來理財業務成為各金融機構發展的主要方向。但也不免有誘使客戶購買高風險理財商品的情況，而這些商品往往給予理專較高的佣獎，因而有「今天業績、明天業障」之譏。

因此要避免理專挪用客戶資金，以及不誘使客戶購買高佣金商品，首先必須改變金融機構治理的精神，將公司治理、永續經營落實於商品設計與銷售、投資、風控、法遵、內稽。各種永續經營、公司治理評鑑必須修改，不能只有形式的標準，而有誤導投資人、民眾的嫌疑。

其次，理專為何如此容易地將客戶資金轉到自己帳戶，或先轉到人頭帳戶再到自己帳戶？一開始是客戶基於相信理專，預先在空白取款條蓋章；再來是存匯櫃台給予理專太多方便，未要求客戶臨櫃或用電話確認。因此，我們建議理專十戒應該增加對理專抽屜、櫃子、提包的無預警抽查，並要求由理專代客戶處理的匯款累積超過一定金額時，客戶必須臨櫃辦理或是存匯櫃台以電話確認。

再者，這些理專挪用客戶資金後，為掩蓋真相，都會私下偽造對帳單給客戶；而客戶通常也不看銀行對帳單。因此，同時建議在開戶或年度寄發訊息告知客戶，注意銀行提供的對帳單，稽核並應抽樣電訪客戶。

另外，這些理專也可能會有較奢華的生活，例如住豪宅、開名車，如果理專有消費能力超過所得情事，其主管或督導副總有責任注意其是否有不正常轉帳或與客戶有異常資金往來。銀行在追求績效的同時，必須避免違反法規，而且不能因為理專有高額業績，就在法規遵守上給予寬容。

最後，雖然這類事件爆發之後，銀行都會賠付給客戶，但被挪用資金的客戶也須負擔一些責任，因為客戶若縱容理專也會害了自己。

金管會黃天牧主委對理專違法行為表示震怒並要重罰業者，重點是未來如何防範這類事件重演，主管機關還要加把勁。