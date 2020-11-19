經濟日報社論／經貿「短驚長空」 速擬對策

RCEP對台灣的衝擊和因應 系列三之三

台灣被排除在RCEP之外，引發國內有不少驚恐意見，但根據RCEP的特性分析， RCEP對台灣的衝擊，短期內確實影響有限。不過如果台灣繼續被排除在亞太區域經濟整合之外，對於長期經濟發展有莫大傷害，政府需把握時間尋覓對策。

RCEP是在東協加一（中、日、韓、紐、澳、印）的基礎上所成立的區域經濟整合。因為各國之間早於RCEP之前，就已經簽署其他雙邊或多邊FTA，因此單純就RCEP來說，其真正的經濟效果在於：強化東協加一的FTA效果；創造出中、日、韓三國FTA。

就第一個效果而言，日韓兩國都在RCEP談出比原來東協加一更好的貿易條件，但是主要獲利項目在汽車零件，這有利日韓汽車業在東南亞布局，對我國的經濟衝擊較小。 就第二個經濟效果的中日韓三國FTA而言，對台灣影響較大。因為根據2019年資料，這三國占台灣出口市場的四成以上，中韓之間在2015年已經簽訂FTA，所以RCEP對於台灣的真正新影響，是中日FTA以及日韓FTA。換句話說，RCEP短期的經貿衝擊只在於，台灣廠商將面對兩種關稅劣勢：與中國、韓國廠商在日本市場競爭；與日本廠商在中國、韓國市場的競爭。

而上述兩種關稅劣勢，考慮到台灣與中日韓這三個國家的貿易結構，對台灣產業的影響有限。因為台灣出口到日本與中國的主要產品是半導體等電子產品，受到WTO架構下，ITA（資訊科技協定）的零關稅優惠，七成五以上都是免關稅。另一方面，因為韓國自身就是半導體生產大國，因此台灣零關稅出口到韓國的比重並不大，但台灣出口到韓國的產品有六成產品的關稅在5%以下。一般而言5%以下的關稅差異，相當匯率損失的範圍，是出口企業可忍受空間。

影響比較大的是5%-10%關稅產品的競爭，出口企業可能要透過產業結構調整，例如控制成本（包括裁員）、上下游均攤的方式來調適。而超過10%以上關稅的劣勢，企業可能要被迫放棄該市場。在中、日、韓三國中，台灣只有出口到中國的3%產品、以及出口到韓國的1%商品，有超過10%以上的關稅。

因此，RCEP對台灣經濟帶來的最新影響是，創造一個新的中日韓FTA。但是台灣對中日出口，七成五以上是零關稅，對韓國出口八成以上關稅5%以下。在這些範圍內的出口產品對台灣企業的影響不大。台灣出口到中日韓5%-10%關稅的產品，占出口日本的2%，中國的15%，韓國的19%，這些出口企業，可能會調整得比較辛苦，需要政府關懷。而超過10%以上關稅的產品，占台灣出口到中韓的比例雖低，但這些出口企業有可能需要救濟，政府必須關注。

此外，RCEP的特點是，經濟先進國家（日韓紐澳）與發展中國家（東協與中國）並存的多邊FTA，為了考量發展中國家的產業衝擊，RCEP的關稅調整時間異常的長，多數的農業或製造業產品都是以十年、20年的長時間來調降關稅。這樣便讓台灣企業有時間進行調整。

以台灣出口到日本的大宗農產品毛豆為例，日本將從目前6%的關稅，以每年調降0.5%-0.6%的方式，到第11年才會零關稅。台灣的出口毛豆在日本市場、長期以來跟中國、泰國以及其他東南亞國家競爭，RCEP會讓這些國家出口少掉6%的關稅負擔，對台灣出口不利，但是長達十年的調降方式，有利於台灣農家與出口廠商進行調整。

綜合上述討論，我們可以瞭解RCEP的重要象徵意義是，亞太地區已經完成了區域經貿整合，而台灣完全排除在外。從東協加一開始，到此次的實質中日韓FTA，台灣都沒有參與。台灣的傳統產業，如石化、鋼鐵、紡織、機械等沒有受到ITA的庇佑，今後將在東南亞、東亞地區繼續承受關稅劣勢的苦處，企業與政府都需要有應對方針，否則20年後RCEP完成既定的關稅刪減時程，台灣就真的成為亞細亞經貿孤兒了。