經濟日報社論／美中脫鉤...進行式

由於新冠肺炎疫情肆虐、全球經濟衰退、中美衝突升溫等事件重擊，令各界特別關注10月26至29日召開的中共十九屆五中全會。會後，各界發現中國正定住心神在「走自己的路」，而本次會議研議的「十四五規劃」（2021～2025）建議方案、推出的「2035年遠景目標」，在描繪中國經濟發展方向中期目標及長期願景的同時，也隱然揭示了無論美國大選結果如何，美中脫鉤仍是進行式。

首先，「2035年遠景目標」雖尚無細項內容，卻已具體指出2035年人均國內生產總值達到「中等發達國家水準」。市場估計，此目標是指2035年國內生產總值再度翻倍，人均GDP進入2萬美元水準。

其次，就「十四五規劃」建議來看，它圍繞在科技創新、擴大內需、供應鏈價值提升、擴大開放及新城鎮化五大面向，且以擴大內需與科技創新為最重要的發展目標。擴大內需無非是指今年年中以來，中共高層頻頻提及「內循環」概念。而從本次公報的解釋「依託我國大市場優勢，促進國際合作，實現互利共贏」可知，中共中央深知自身強項即為龐大的市場優勢，是以雖用國內國際「雙循環」加以包裝，但重點仍是要在未來五年積極擴大內需市場。

確實，作為一個14億人口的經濟大國，中國不可能一直仰賴外需做為經濟成長的主引擎，最終還是得回到內需的成長軌道。但早在金融海嘯期間，中國即進行「投資轉消費」的經濟轉型，十多年來進展始終有限，主因就是中國內需深受「雙高」─高儲蓄率及高房價所制約。不僅貨幣乘數效果難以發揮，內需循環也不順暢，加以過高的房價所得比，配上有土斯有財的傳統觀念，讓中國民眾在購屋後的可支配所得比例大受房貸侵蝕，進而緊縮消費。

再者，建立自主性的關鍵技術需要持續投入龐大的研發經費，在不依賴外國資金下，有賴國民儲蓄注資，遂抑制了消費擴張。不過，即使「科技創新」與「擴大內需」看似彼此扞格，卻也存在相輔相成的關係。因為當一國擁有產業關鍵技術時，在產業鏈中可獲得相對較高利潤，也較有能力支付較高的薪資，從而帶動內需擴張。同時，高科技產品也較能觸動民眾的消費意願，有助提升內需。然而，由於中國將正式越過人口紅利高峰，加上除了高房價、高儲蓄率外，未來幾年還得面對養老金改革、貧富不均惡化等議題，「十四五規劃」要如何落實達成，仍存在相當大的挑戰。

至於市場最關心的美中關係變化，本次會議公報要求「十四五規劃」要在關鍵核心技術上實現重大突破，進入「創新型國家前列」的目標，較2016年的規劃提前了五年，顯露出中國亟力想擺脫美國掣肘的企圖心。畢竟，過去四年川普政府發起的科技戰及對關鍵技術的禁令，的確打在中國經濟發展的痛點之上，讓中共中央決心加快步伐，建立自主性的關鍵技術。

更值得注意的是，公報中提及習近平做為「核心領航掌舵」，比形容毛澤東「偉大的舵手」之外，還額外論述了經濟發展外的目標，如未來五年要「人民精神文化生活日益豐富，中華文化影響力進一步提升，中華民族凝聚力進一步增強」。若再考量中國已刪除國家主席任期，讓人不得不揣想習近平將持續擁抱民族主義，並為其長期執政鋪路。

諷刺的是，川普總統萬萬沒想到，他所發起的美中貿易戰和科技戰，不但強化了習近平在黨內的地位，也讓中國徹底理解到，經過川普這場貿易保護主義的洗刷後，自由貿易推動全球高速成長的榮景難再，而中國也已作好準備鏖戰到底。易言之，美中脫鉤的基調仍將是十四五規劃期間的未來進行式，也仍將是全球經貿關係的主旋律。