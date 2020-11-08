經濟日報社論／東洋啟示錄 強化生技資訊揭露

近來有關台灣東洋藥品的新冠肺炎疫苗代理權議題，從宣布取得德國BioNTech （BNT）疫苗的代理權，到宣稱BNT與我國主管機關未能達成協議而無法如期代理疫苗進口，致使股價暴漲暴跌，引發股市重大爭議。

東洋藥品股價從2018年初之後就乏善可陳，從102元下跌到之前代理疫苗訊息宣布前的69.5元。在今年10月12日宣布取得疫苗代理權後，股價開始連續漲停至最高價90.3元；11月3日公告代理權破局後，6日股價下跌到69.4元，打回原形。值得一提的是，東洋藥品在取得疫苗代理權訊息公開後，股票成交量明顯增加，而且融資餘額張數從1,320張大幅提高到最多的4,144張，使投資人面臨虧損的窘境，同時引發在有此利多消息下究竟是誰會賣出股權的疑問，這些有待主管機關調查。

有關這項訊息為何會重大影響股價？如同東洋的新聞稿提到，BNT與美國輝瑞合作的新冠肺炎疫苗，可望在年底通過審查，成為全球第一個上市的疫苗。在當前疫情再度肆虐的情況下，第一個上市疫苗的題材，一定會對股市產生重大的影響，因此在資訊公開的時間點、內容的嚴謹度與確實性，必須更加小心。

在取得疫苗台灣代理權的新聞稿中，東洋董事長林全提到獲得疫苗代理權，可望在政府政策的同意下，引進通過安全與效果認證的疫苗，且定價會貼近國際行情與市場需求。再者，東洋除了爭取足量的公費疫苗外，也希望與政府討論是否可以滿足商務人士的自費市場需求。此一新聞稿可說是充滿了可被期待的利多消息與對東洋商機的預期。

然而後來情況卻急轉直下。11月3日東洋的新聞稿提到先前取得BNT疫苗在台銷售「有條件授權書」後，經過20多天密集與BNT、衛福部疾病管制署協商，雙方對數量及價格仍有落差，因而無法如期代理疫苗進到台灣。但是，疫情指揮中心發言人蔣人祥卻指出，這次與BNT合作破局的最大原因，是東洋無法提供正式授權文件和合約，談判無以為繼。指揮中心表示，未來會嘗試各種不同的管道與廠商接洽，並未放棄爭取BNT。

東洋藥品已經連續四年在上市上櫃公司治理評鑑為前5%的公司，也經常對外提及其致力於公司治理與強化企業社會責任，自然必須嚴謹地進行資訊公開事宜，我們在此就東洋藥品資訊揭露提出有待改進之處。首先，東洋應該在10月12日新聞稿中清楚地提到其所取得的是「有條件授權書」，並交代成就的條件為何。但是東洋在當時的新聞稿中僅提到，「可望在政府政策的同意下，引進該疫苗」；其次，東洋可以等到BNT與政府協商獲得一致性共識，亦即消息明確之後再對外宣布，且在公布前所有參與其事的人士要簽署保密協定，並不可交易相關公司的股票。

再者，在未如期取得疫苗的原因當中，到底是東洋所說的BNT與政府未有一致性協議，還是疫情指揮中心所說的東洋無法提供正式授權文件和合約，致使談判無以為繼。此一爭議涉及議題，金管會有必要進一步調查真實的情況，釐清東洋是否是在沒有正式授權文件情況下，逕自公布足以顯著影響股價的重大資訊。

最後，2007年7月政府公告「生技新藥產業發展條例」，2017年1月大幅修正，提供相當優渥的租稅優惠、便利與好處，以協助發展生技產業，但資訊透明與投資人權益必須兼顧。生技製藥公司發布重大訊息時用詞要確實，說清楚、講明白是最重要的精神。過去新藥業有關新藥市場規模的估計、各開發階段的成就要件等，不能只傳遞遠景的夢，也必須告知相關風險。透過對於這次東洋藥品疫苗代理權事件的檢討，建議金管會可以進一步修改相關規定，強化資訊公開的時間點、內容的嚴謹度和確實性，以及相關風險的必要告知。