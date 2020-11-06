經濟日報社論／美國大選拖延的三大風險

此次美國總統大選，激烈的選情創下史上最高投票人數。雖然初步結果民主黨拜登占優勢，但是川普公開質疑計票的公正性，並且宣稱要展開法律程序。如果大選進入延長賽，重演2000年布希與高爾因為是否重新計算佛州選票，上訴到聯邦最高法院，導致這次最終結果牽拖未決，對於目前因為冬季到來新冠疫情再度惡化，正在走下坡的世界經濟將會雪上加霜。

對於美國與世界經濟，最理想的總統大選結果，是川普或者拜登獲得的選舉人票數明確分出勝負，或者川普陣營無足夠的證據發動法律戰，放棄訴訟。在此情況下，市場也可能因為選舉不安因素消失，演出一波慶祝行情。

而市場最不願意看到的就是，結果拖延未定進入法律訴訟，雙方在不同層級的聯邦法院裁決中，分別獲得不同方向的判決，法律訴訟與重新計票同時進行，最後川普與拜登決戰聯邦最高法院，由大法官們來做最後決定。這樣的法律戰如果在數州同時發動，大選結果拖到明年1月也不無可能。

就拜登而言，當然是希望速戰速決確定勝利。而就川普而言，若不能逆轉勝，上訴到最高法院是最佳戰略。因為在10月底川普政權才成功任命保守派巴雷特為大法官，造就目前美國大法官九人中，保守派對自由派是六比三保守派占優勢的局面。

而對聯邦最高法院而言，2000年布希對高爾的官司，共和黨提名的大法官支持有利布希的判決，民主黨提名的大法官贊成高爾意見，讓聯邦最高法院赤裸裸成為政黨服務工具，對大法官的公正形象傷害極大。

就未來實際的可能進展而言，川普進行法律訴訟的成本就只有律師費，但可能收益是另外一個四年總統任期，因此有強烈動機拉長戰線，將決戰推往大法官判決。因此不管是台灣政府或是投資人都必須認識，未來一到兩個月，美國大選的不確定風險將可能繼續悶燒。

對台灣影響較大的第一個風險，是美元走低台幣升值。這幾天日本的財經新聞已經不斷提醒，美國政局混亂，將會造成美元走貶日圓升值，日本企業要有一兩個月內，日圓從1美元對105日圓上下的水準，升值到100日圓以下。依照此邏輯，我國政府與央行要慎防台幣劇烈升值，尤其年關將近，企業需要將手上美金轉換台幣，做為年終獎金、紅利等發放，台幣急升會讓企業措手不及。

台灣要小心的第二個風險，是美國經濟與金融市場的混亂。金融市場原本就不喜歡政治不確定性，但雪上加霜的是，美股從9月下旬以來，就一直期待政府出爐新一波的景氣刺激方案。選前民主與共和兩黨最終沒有達成方案協議，是10月下旬美股暴跌的一大主因。如果選後兩黨因為選舉訴訟恩怨，繼續互相扯後腿，讓景氣刺激方案遲遲無望過關。因為疫情惡化而生計受挫的企業或個人，無法在聖誕節之前拿到救援支票，那美股恐怕有失望性賣壓湧現。

第三個風險是美國疫情失控。從最近美國、歐洲與日本北海道地區疫情惡化可以得知，冬天人們在密閉室內活動多，自然容易讓疫情升高，而現在只是冬天的開始，意味著美國疫情可能再惡化。在美國疫情控制措施主要是州政府的權責，總統的真空狀態影響不大；但是關鍵的疫苗政策，卻是中央政府的權限，川普政府若忙著政治訴訟，恐會拖慢疫苗出現時機。

無論民主或共和黨獲勝，我們衷心期待美國大選能夠早日確定結果。但政府與投資人也必須準備，可能在一兩個月後才會確認結果，做好匯率、美股與疫苗時機三大風險的準備。