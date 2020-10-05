經濟日報社論／氣候改革 政府不能置身事外

跨黨派的「台灣青年氣候聯盟」走上街頭，力主「氣候改革刻不容緩」，呼籲政府重視地球暖化，訴求政府應宣示台灣2050年零碳排放，並提出台灣版的綠色政綱。這並非台灣青年首次展現對氣候變遷與全球暖化問題的憂心。去年此時，聯合國大會針對氣候變遷可能導致的危害召開了氣候行動特別峰會，全球正響應瑞典女學生桑伯格（Greta Thunberg）號召的罷課罷工運動。當時台灣青年在總統大選將至之際，也發起了「選一個在乎你未來的總統」活動，要求各總統候選人須對氣候變遷提出具體對策，其中應包含減緩、調適、國家自主減碳等層面，強調台灣不可能置身事外於全球氣候變遷危機。

然而，從當時總統大選的各陣營到如今的政府部門，似乎對此議題興趣缺缺、淡化處理，民間對此問題的關心也遠不及對美豬美牛或振興三倍券的熱議。這種景況某種程度也反映了台灣長期作為國際孤兒下的自我貶抑思維，一來從京都議定書到巴黎氣候協定，台灣從無機會參與，對於應負國際義務的觀念也就相對薄弱，二來氣候變遷是國際大事，小國如台灣難以蚍蜉撼樹，既難以成事，也就無需徒勞。

事實上，台灣作為全球貿易大國，長期享受全球化的好處，然而諷刺的是，台灣的人均碳排量至今仍在全球主要國家中名列前茅，也是亞洲最高。台灣對於減碳目標的「國家自訂貢獻」規劃2030年時的溫室氣體排放將較2005年減少兩成，《溫室氣體減量及管理法》則明定2050年時的溫室氣體排放量應減至2005年的一半以下，即在2050年時，台灣的人均碳排量預估為5.4到6公噸，較之巴黎氣候協定2050年的減碳目標人均碳排量1.0到1.7公噸，台灣的減碳目標實在不算理想。

我們可以想像政府面對經濟成長與減碳帶來成本提高的兩難困境，但也必須指出這樣的兩難困境不但在逐漸趨緩，甚至可以是互補互利的目標。過去台灣的經濟成長高度依賴製造業，經濟成長可提高所得與生活品質，事實上的矛盾卻是生活品質將日益受到環境破壞及極端氣候的嚴重威脅。幸運的是，相較於去年之前的情形，在美中經濟戰爭與新冠肺炎疫情的外在驅動下，台灣的產業結構已在快速轉變。隨著疫情對生活與消費型態改變的催化與5G時代的來臨，台灣正逐漸朝向軟體產業發展，各種智慧應用的輸出勢將逐漸取代單純產品製造的出口。觀諸政府現階段最重要的六大核心戰略產業政策，也將數位資訊產業與資安產業列為領頭兩項主要目標，顯示政府也有決心帶領產業朝向軟體轉型。在這樣的產業發展趨勢下，台灣未來對能源的耗用與碳排放水準可望逐漸降低，當然，這還需要政府更積極地提出耗能製造業與相關企業退場的政策誘因機制。

在此趨勢下，我們建議政府不妨大方積極回應青年對於氣候改革的訴求，一方面彰顯台灣作為貿易大國正在履行應盡義務，另一方面也可作為產業發展的指導方針，加速台灣產業的升級轉型。

去年，英國的氣候變遷倡議團體曾發動示威，要求國會推動2025零排碳，並成功促使英國國會通過投票，宣布地球正面臨氣候緊急狀態，反對黨工黨更呼籲應針對氣候變遷採取「實際行動」，以避免演變成無法控制的危害。因脫歐問題勢將面臨經濟危機的英國都對氣候變遷問題如此重視，對於目前經濟表現獨步全球的台灣而言，其實已到了不應自我貶抑的時刻。

國際地位與國家品牌形象快速提升的台灣，此刻更應宣示對氣候變遷問題的重視，並提出符合國際標準的減碳新目標，努力升級成為全球真正的主要國家。