經濟日報社論／擴大特別預算 當心財政惡化

行政院不久前公布前瞻計畫2.0版，把總支出由原先規劃的4,200億元，大幅提高到5,100億元，此舉立即引起許多爭議，因為前瞻計畫是特別預算，其支出與調整必須符合前瞻計畫條例的法律規定；另一方面，前瞻計畫支出金額本來就很可觀，現在又大幅增加，對於國家財政與舉債負擔造成重大壓力。尤其是，今年以來，為了防疫和紓困，政府已經動用了龐大的特別預算，再加上向美國採購軍機，也同樣使用特別預算。

快速增加特別預算支出，而且大都是以舉債方式支應，未來政府能否應付這麼龐大的負債？或者如果還有其他緊急需求，而必須擴大支出時，政府是否還有能力來支應？這些問題都令人擔心。

首先，前瞻計畫2.0版中，行政院突然刪減掉原本占有最大比例的軌道支出，在38項軌道相關支出中，刪除超過1,000億元。這些軌道計畫被刪除的地方政府立即反彈，結果行政院改口說，這些計畫並沒有停止，只是未來會編入一般預算中。但是，熟悉預算編列的人都知道，地方政府每年的總預算是相當固定的，未來如果軌道建設的編列經費增加，就會排擠到其他此項目的支出，因此這些建設很可能會胎死腹中。

雖然行政院刪減了許多軌道建設的支出，但又強調5G和其他基礎建設的重要，因此在前瞻計畫大量編列相關的支出，結果造成總支出不但沒有減少，反而大幅增加900億元。

此種做法有兩大疑慮：第一，這些新編列的支出是如何決定的？是否有做過充分的「可行性分析」和「財務分析」？如同四年前倉促推出8,800億元的前瞻計畫一樣，而整本報告中，關於可行性分析只有簡單的兩頁說明。結果在執行四年之後，行政院主動把許多計畫項目喊停，或是移給地方政府，這是否證實當年推出這些計畫過於草率？

另一個疑慮是，這次大幅調整，是否符合相關規定？依立法院通過的前瞻計畫條例第6條第3款規定，「各執行機關執行本條例特別預算，應依預算執刪程序辦理；未執行部分，應依預算法規定解繳國庫，不得移用。」也就是說，如果原先編列的項目不執行，其通過的預算應該直接繳回國庫，而不是加加減減的供其他項目使用。行政院任意調整項目與金額，可能已經違反了前瞻條例的規定。

最後，今年以來，政府多次動用特別預算來支應一些重大支出，對於政府財政已經造成重大傷害。首先，今年開始將支出自美國採購66架軍機的費用，總額為2,400億元，而且都是以特別預算形式編列，雖然是分年編列，但是將對以後各年度造成財政上的壓力；其次，為了因應疫情和紓困，政府編列了三次特別預算支出，總額達到4,100億元；再加上這一次的前瞻計畫5,100億元，政府在短短一年之內，累計達到1.16兆元的特別預算支出。再加上前瞻計畫第一期的4,200億元特別預算，政府累計的特別預算支出接近1.6兆元。

過去幾年，蔡政府一直宣稱政府達到財政平衡，其實完全是假象，因為有許多政府支出是放在特別預算中，在一般預算裡面是看不到的。政府如此迅速累積特別預算和債務，未來如何清償？更嚴重的是，如果政府需要一些臨時性的支出時，是否還有能力支應？比方說，前不久美國宣布要協助我國成為「堡壘台灣」，要出售七種武器給台灣，其中單單是魚叉飛彈一項的費用可能就在500億元到800億元之間，政府還有足夠的能力去購買這些軍購嗎？

政府的財政能力是有限的，每一種支出都應該做過可行性和財務評估，最近蔡政府在缺乏足夠的評估下，不斷擴大特別預算支出，可能造成政府財政迅速惡化，讓國人非常擔心。