經濟日報社論／發展金融業要開大門走大路

日前坊間媒體爆料，指稱財政部要求公民營行庫以高薪延攬一定數量以上的香港金融專才來台服務，並訂下KPI（關鍵績效指標），考核銀行表現是否積極，令各界譁然。財政部迅速回應，表明只是鼓勵行庫積極延攬人才，並未要求員額和薪資。

財政部先是在臉書澄清，香港金融界人才濟濟，希望國內行庫延攬，以協助經濟發展，也盼望在香港局勢動盪下，鼓勵本國人才回流。其後，財政部又發新聞稿表示，香港匯集財富管理及金融商品規劃人才，具前瞻國際視野及流利語言等優勢，皆為我國目前較缺乏者，倘能延攬並藉機引進國際資金投資我國或吸引本國籍人才回流，對經濟發展有所助益。為掌握契機，財政部請公股行庫代表依其事業特性及利基，與工會協商後報經董事會同意後實施，初步規劃多以吸引本國籍人才為主，財政部原則尊重。

這件事的特殊之處，在於已涉及個別行庫一般人事管理問題，財政部及金管會都不該涉入。但在香港發生「反送中」事件，謠傳有金融事業涉入、可能遭到北京清算的背景下，財政部此刻要求行庫要「積極延攬」，時機巧合，難免令人質疑背後是否有其他意圖。我們無意以動機論來探究此事，但就事論事，要討論的是台灣金融業是否需要主管部會為金融業缺乏人才而提供指導。

事實上，台灣金融業的發展一直存在困難，依主計總處統計，金融保險不動產業的生產毛額（GDP）占總生產比重，從2008到2018年，十年以來不僅沒有成長，還從7.0%下降到6.8%；若排除較有周期波動的不動產業，只看工商和服務業普查的金融和保險企業資料，2006年占比為14.2%，2016年還是只有14.5%，幾乎沒有什麼成長。反觀美國，金融保險不動產業的GDP占比，已從2008年18.8%上升為2018年的20.9%，台灣在這方面的規模占比和發展速度都難以比擬。

這種金融發展受限的狀況，未來還有可能更加惡化。依據全球金融中心指數排行，台北已從2009年上半年的19名，一路下降到2018年下半年的32名和2020年下半年的75名。金管會對此指稱是因調查主辦單位和中國有關係所致，卻未對退步的項目提出進一步說明和疑問，例如是否因維護金融秩序而對金融管制趨嚴，才導致某些項目下滑等，實在令人不解。

其實，大陸青島的排行也從33名大跌到99名，顯示和主辦單位立場可能無關，而是因評比方法中，問卷調查占了一半，比重過高，與受調查者的「主觀性」影響太大有關。但金管會只是反射性回應，並未虛心研析問題所在以謀求改進，加以財政部率爾行政指導公民營行庫營運方向，這些心態才可能是台灣金融業長期難以發展的重要原因。

彭博作家克林（David Fickling）去年底在香港「反送中」活動如火如荼之時，曾分析亞洲各城市取代香港的機會，對台灣的評價是金融保險法規過於嚴格，在嚴厲監管下想取代香港高度困難。這應是國際對台灣金融發展的一般看法，具高度參考價值，當時金管會卻以五大原因回應，辯稱台灣是非英語系國家、賦稅高、追求匯率穩定、大陸法系，以及重視消費者保護。這些都屬似是而非的觀點，因為全球金融中心指數排名前十名中就有五個屬於大陸法系國家、也非英語語系；新加坡在賦稅高於台灣時早已打造為金融中心，且又有哪個先進國家是不重視匯率穩定和消費者保護的。

此外，新加坡在疫情肆虐、各項管制導致經濟不振與失業率攀高之下，已提高管制外國白領的工作機會，在其金融業占比甚高的外籍資深人才，反而是台灣應該去爭取的對象。總之，財金主管機關應儘速釐清我國各項國際競爭力評比下滑的真正原因，逐一檢討與改善，才能有助於拉近我們與金融中心的距離。