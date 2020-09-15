經濟日報社論／央行貨幣政策架構應有新思維

美國聯準會（Fed）在8月下旬的全球央行年會中發表新的貨幣政策架構，將改採「平均通膨目標」，未來容許通膨高於2%一段時間，讓通膨達到長期平均2%的水準。這是Fed於2012年將通膨目標設定在2%後最重大的貨幣政策架構變革，意味著長期低利率時代的來臨，也代表弱勢美元將成為各國央行要共同面對的一大挑戰。值此之際，我國央行也有必要擺脫長期以來固守貨幣目標化機制的舊思維，全盤檢討貨幣政策架構。

所謂的貨幣政策架構，是指央行為達成法定職責，必須建構一套明確的制度性安排，包括央行可動用哪些工具、透過何種操作程序，來實現最終目標。因此貨幣政策架構所扮演的功能，就是提供經濟體系有效的名目制約，藉由設立明確的短期目標，引導外界的正確預期，以實現最終目標。

1980年代初期，各國央行在貨幣政策架構上多採取「貨幣目標化」機制，但未久多數央行即陸續改採「通膨目標化」機制，設定明確的通膨目標值或區間，這也成為國際主流貨幣政策架構機制。我國央行自1980年中期起採行「貨幣目標化」機制，基本上是根據經濟與物價預測，推估未來一年貨幣數量（M2）需求並訂定成長目標，以M2做為中間目標，再藉由公開市場操作等工具，調控貨幣數量，以達成物價穩定等最終目標。

歷經金融海嘯及新冠疫情，國際經濟金融情勢及環境丕變，央行總裁楊金龍鑑於近年來以貨幣總計數M2預測短期物價的成效減弱，加上全球經濟面臨長期停滯的低通膨與低利率環境，國際間資本快速移動，使得指引貨幣政策的指標更不容易掌握，早在去年底的央行理監事會議中，央行即宣示將M2年成長「目標區」調整為M2成長「參考區間」，不再逐年設定成長目標。

其實，央行雖稱所採取的仍是彈性貨幣目標化機制，卻已納入及參考更多元經濟指標，甚至表明現行所採彈性的貨幣目標化機制，與彈性的通膨目標化機制已無太大差異。更者，央行今年3月間更新網站上的央行貨幣政策簡介時，不僅指出自2000年以來，新台幣名目有效匯率（NEER）大致維持在過去36個月移動平均值上下5%內的操作範圍，還明示了「央行中期監控物價穩定採行CPI年增率介於0%~2%的區間定義」。

凡此，都說明了央行的貨幣政策架構正在重新建構之中，並向彈性的通膨目標化機制傾斜。我們無意糾結在貨幣政策架構的名稱為何，因為更應該重視的是貨幣政策能否與時俱進地有效運作，但近期一些指標變化卻令人驚心。首先，受到資金行情影響，近期新台幣升值壓力不減，上周更傳出央行祭出「限賣令」，雖然央行澄清只是「善意勸導」交易員單次掛單金額不宜過大，仍突顯了央行在穩定匯率操作上的左支右絀。

其次，主計總處公布今8月消費者物價指數（CPI）年增率下跌0.33%，是連續七個月負成長，儘管各方都強調沒有通縮問題，但顯然數字已逐漸偏離了央行的通膨中期監控區間。還有，受到資金淨匯入及放款與投資增長加快推動，央行公布的7月貨幣總計數M1B及M2年增率分別為10.3%及5.89%，創下近十年及四年半來的新高。其中，M2年增率並快速向央行所稱二到三年中期成長參考區間2.5%~6.5%的上緣逼近。這些指標的變化，都存在著彼此干擾及可能失控的潛在威脅。

我們理解貨幣政策存在的侷限性，但仍要強烈呼籲央行，除了以新思維全面檢討貨幣政策架構與機制，並應儘速梳理及清晰地向外說明貨幣政策的短期目標究竟為何，以及利率、匯率及貨幣數量等各項政策指標間的相互影響關係，才能有足夠的透明性來引導市場正確預期，並避免政策架構調整過程中進退失據而引發更大災難。