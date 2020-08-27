經濟日報社論／為台灣服務業請命

隨著經濟發展和生活複雜化，服務業的發展速度一般都會超過農工業，因此在經濟生產（GDP）所占的比重，會隨時間而持續增加。例如依照世界銀行資料，從2000年到2018年，主要先進國家包括英國、荷蘭、法國、義大利、日本、德國等，服務業比重都有不同程度的上升；曾經同為亞洲小龍的韓國、香港及新加坡服務業比重上升也很明顯，中國大陸的增幅更高達13.5個百分點。然而，台灣身為世界銀行認定的富裕經濟體，服務業比重卻由70.6%降到60.7%，降幅高達9.9個百分點，是極為特殊的例外。

這種違反全球趨勢的發展，主因有三，其一是台灣製造業強勁有力，特別是資通訊產業出口表現傑出，大幅提高了工業生產比重；其二是台灣服務業受限國內市場規模，難以藉由新創投資來提升生產力，國外市場又受語言文化差異和市場未開放的限制而成長緩慢；其三，政府的傳統心態是「唯工業主義」，產業政策多看重製造業而輕忽服務業，例如每年上千億元研發預算，九成以上都投注到製造業，服務業僅獲得不到一成的關照，和服務業六到七成的GDP占比完全不成比例。

同樣在2000~2018年期間，台灣工業增值（value-added）成長了172.7%，平均每年成長了9.6%；但同期間，服務業僅成長61.6%，平均每年成長3.4%，成長力道幾乎只有工業的三分之一，比起美國同期服務業成長111.2%，也顯出欲振乏力狀態。台美之間服務業的成長差異，同樣也表現在金融保險業，這段期間台灣成長64.9%，美國卻成長117.8%，幾乎是台灣兩倍的力道。

而這段期間也是各國都在全力簽署區域或自由貿易協定（FTA）的時候，台灣無法和主要貿易對象簽署貿易協定，讓服務業走出去，尤其是金融業等，顯著限制了服務業的成長力道。幸好我國在1996年簽署了世界貿易組織（WTO）主導的「資訊科技協定（ITA）」，讓多數資通訊產品得以豁免於未簽自由貿易協定的不利待遇，得以持續大量出口並高度成長，但也擴大了產業發展的不均衡。

這種發展不均衡的現象，產生了嚴重的「產業所得分配」問題，在900萬受僱者中，只有100萬投入電子相關產業的受僱者所得獲得了顯著成長，約300萬傳統服務業和100萬傳統製造業受僱者的所得，成長極為緩慢或完全停滯，幾乎是百業蕭條，只有電子相關產業得利於經濟成長。

奇怪的是，面對如此畸形的產業發展，政府和產業發展相關的部門，包括經濟部和國發會卻都視若無睹，繼續將關愛的眼神投注於製造業，任憑產業所得分配日益惡化。以7月初國發會公布的「亞洲．矽谷2.0」新創企業發展輔導規畫為例，將在四年內提撥2,200億元挺創新，包括1,500億元用於天使投資和產創轉型基金等，600億元用於青創融資，100億元用於創新創業發展。

這麼大手筆的創新創業投資輔導，如果沒有針對不同產業分別匡列，結果就會和過去一樣，多數都進了資通訊電子業，連那些號稱是輔導服務業的項目，其實也是去服務業過個水而已。例如，協助餐廳建置「自動點餐機」，表面上是輔導餐廳服務業，但最終還是電子業獲利最大。

我們建請政府應參考服務業逾六成的生產占比，將產業輔導資源至少投注三成給競爭力較弱、亟待輔導的傳統非金融服務業，而且是真正提升品質的協助，不是一些邊邊角角或是錦上添花。例如，讓多數餐廳食物的美味都顯著提升，引導台灣成為「全球美食之都」，吸引全球人士前來朝聖品嘗；或以優異的美容美髮、按摩、休閒等打造「亞洲生活之都」。否則，產業發展若繼續向資通訊業傾斜，政府終將付出高昂政治代價。